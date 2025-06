Temptation Island, Filippo Bisciglia: “a una coppia è accaduta una cosa che in passato non era mai successa”

Il reality dei sentimenti più seguito dell'estate torna il 3 luglio con sette nuove coppie e una location tutta calabrese. Filippo Bisciglia annuncia una novità per una delle coppie.

Il conto alla rovescia è ufficialmente iniziato: giovedì 3 luglio prenderà il via la nuova edizione di Temptation Island, il viaggio dei sentimenti che ci accompagna dal 2014, la prima edizione del lontano 2005, si chiamava Vero Amore. Anche quest'anno al timone del reality targato Fascino PGT troviamo Filippo Bisciglia, ormai volto storico del programma, pronto a guidarci tra emozioni forti, lacrime, dubbi e - immancabilmente - qualche colpo di scena.

Cambio location: addio Sardegna, benvenuta Calabria

Una delle principali novità di questa edizione riguarda la location. Dopo ben undici edizioni girate al resort Is Morus Relais di Santa Margherita di Pula in Sardegna, la produzione ha deciso di cambiare rotta. Il nuovo scenario delle riprese è infatti il Calalandrusa Beach & Nature Resort situato a Guardavalle, in Calabria, in provincia di Catanzaro.

Un cambiamento importante, come ha raccontato Bisciglia in un'intervista a TV Sorrisi e Canzoni: "Ero affezionato alla Sardegna dove abbiamo girato le ultime undici edizioni. Quest'anno l'impatto con il cambio location è stato differente, ma sempre positivo. Il programma funziona ancora bene perché le persone rivedono in loro quello che stanno vivendo, hanno vissuto e purtroppo potrebbero vivere!".

Le coppie in gioco e l'enigma anticipato da Filippo

Come lo scorso anno, saranno sette le coppie pronte a mettersi alla prova, separate per 21 giorni nei rispettivi villaggi, a contatto con single tentatori e tentatrici. I loro video di presentazione sono già disponibili sui canali social del programma e, in alcuni casi, hanno già fatto discutere. Le coppie protagoniste di questa edizione sono:

E proprio parlando di loro, Filippo Bisciglia ha lanciato un'indiscrezione enigmatica che ha acceso la curiosità dei fan: "A una coppia è accaduta una cosa che in passato non era mai successa, davvero non era mai accaduto". Parole che hanno scatenato le ipotesi sul web: quale delle coppie sarà protagonista di questo evento mai visto prima? E di cosa si tratterà? Un colpo di scena durante un falò? Una decisione inaspettata? Un gesto eclatante?

Non resta che attendere l'inizio ufficiale del programma, in prima serata su Canale 5, per scoprire tutte le dinamiche tra le coppie, i momenti più emozionanti (o imbarazzanti) e, naturalmente, il misterioso episodio anticipato da Bisciglia.