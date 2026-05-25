Uomini e Donne: Elisa e Ciro insieme dopo la scelta, spuntano i primi video

La nuova coppia nata a Uomini e Donne è già sotto i riflettori: Elisa Leonardi e Ciro Solimeno avvistati insieme dopo la scelta, spuntano i primi video social.

Dopo la scelta ormai registrata negli studi di Uomini e Donne, la nuova coppia formata da Ciro Solimeno ed Elisa Leonardi è già finita al centro dell'attenzione del pubblico. Nelle ultime ore stanno infatti circolando online i primi video che ritraggono i due insieme, lontani dalle telecamere del programma. Le immagini, condivise sui social da alcuni fan, mostrano Ciro ed Elisa in un momento di relax insieme ad amici, segno che la relazione nata nel dating show sta proseguendo fuori dallo studio televisivo.

La scelta di Ciro Solimeno tra Elisa Leonardi e Martina Calabrò

Nel suo percorso da tronista, Ciro Solimeno ha dovuto scegliere tra due corteggiatrici arrivate fino alla fase finale: Elisa Leonardi e Martina Calabrò. Secondo quanto emerso dalle anticipazioni delle registrazioni, la decisione è già stata presa: Ciro ha scelto Elisa, lasciando così il programma insieme a lei. Una scelta che ha sorpreso parte del pubblico, che si aspettava un epilogo diverso.

Spoiler e registrazioni: la scelta già avvenuta

Come noto, il programma è registrato e la scelta del tronista è avvenuta già da tempo. Tuttavia, la messa in onda non ha ancora mostrato il momento ufficiale, che dovrebbe essere trasmesso tra giovedì e venerdì. Nel corso della puntata verranno mostrate anche le dichiarazioni finali di Ciro rivolte sia a Elisa sia a Martina, che avrebbe accolto la decisione con rammarico ma augurando comunque il meglio alla nuova coppia.

Ciro ed Elisa dopo la scelta

Le prime immagini dopo il programma: Ciro ed Elisa insieme a Catania

Nonostante le restrizioni imposte dalla produzione, che vietano ai protagonisti di pubblicare contenuti social o rilasciare interviste prima della messa in onda della scelta, stanno circolando online alcuni video non ufficiali. In particolare, Ciro ed Elisa sono stati avvistati a Catania, città natale della corteggiatrice. In un filmato diffuso sui social, i due appaiono seduti in un bar insieme ad alcuni amici, in un clima apparentemente sereno e disteso.

La reazione del pubblico e il futuro della coppia

A poche settimane dalla scelta, la coppia appare già affiatata, ma il pubblico resta prudente. Le precedenti coppie formatesi in questa stagione di Uomini e Donne non hanno infatti retto a lungo, con relazioni terminate spesso entro pochi mesi. I fan sperano che questa volta la storia tra Ciro ed Elisa possa avere un destino diverso e più duraturo rispetto a quelle precedenti.