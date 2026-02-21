Temptation Island, Marco Raffaelli sulla ex Denise: “Si fa notare e cambia strada”

Marco Raffaelli torna a parlare della fine con Denise Farina: racconta il loro rapporto oggi, il motivo del tatuaggio sull'ultimo abbraccio e perché non si sente ancora pronto a una nuova relazione.

Marco Raffaelli e Denise Farina si sono fatti conoscere dal pubblico televisivo con la loro partecipazione a Temptation Island. Durante il loro percorso nel viaggio dei sentimenti del programma di Maria De Filippi, i due si sono detti addio e nei mesi successivi, nonostante alcuni rumors di riavvicinamento, le loro strade si sono separate definitivamente.

Le nuove dichiarazioni di Marco dopo Temptation Island

Nelle ultime ore Marco, grazie a un'intervista rilasciata a Eva 3000, è tornato sotto la luce dei riflettori e ha parlato del suo rapporto con l'ormai ex fidanzata e del tatuaggio che aveva fatto discutere nelle settimane successive alla rottura. Sull'attuale rapporto con Denise, che durante Temptation Island si era avvicinata all'ex tronista Flavio Ubirti, Marco ha ammesso le difficoltà che stanno vivendo, arrivando a dire che faticano persino a camminare sullo stesso marciapiede.

"Il rapporto con lei è molto teso, ma non per una mia scelta. Quando ci capita di incrociarci, spesso si fa notare e poi cambia strada senza nemmeno salutarmi. È un atteggiamento che dispiace, soprattutto considerando la storia e gli anni vissuti insieme. Probabilmente rivedermi le provoca ancora qualcosa, altrimenti non mi spiego una distanza così netta".

Il significato del tatuaggio

Raffaelli è poi tornato sul tatuaggio che si era fatto dopo Temptation Island, raffigurante l'ultimo abbraccio con Denise al falò di confronto finale. Ha spiegato così la sua scelta: "L'ho fatto prima di tutto per me. Per circa due mesi l'ho tenuto nascosto persino ai miei amici. Rappresenta un momento intenso, una scelta sofferta vissuta durante Temptation Island. Non è un gesto nato per riconquistare qualcuno o per mandare messaggi all'esterno. È il simbolo di un percorso, di una fase della mia vita che mi ha segnato profondamente".

La situazione sentimentale di Marco oggi

Infine, Marco Raffaelli si è aperto sulla sua attuale situazione sentimentale: "Ho frequentato una ragazza che mi piaceva molto, ma non sono riuscito ad andare oltre. Credo che questo sia dovuto al fatto che non mi sento ancora in pace con me stesso. Prima di potermi vivere un'altra relazione, sento il bisogno di ritrovare equilibrio e serenità dentro di me".