I Cesaroni - Il ritorno stasera su Canale 5 con il penultimo episodio: Virginia è a un bivio

Penultimo appuntamento con I Cesaroni - Il ritorno, stasera su Canale 5 in prima serata, che è ormai diventato un orario imprecisato tra le 21:30 e qualunque momento in cui arrivi la fine de La ruota della fortuna. Un decimo episodio all'insegna delle tensioni sentimentali e delle incomprensioni: la domanda che ormai gli spettatori si fanno è se arriverà finalmente la confessione di Marco.

I Cesaroni 7: le anticipazioni di lunedì 25 maggio

I Cesaroni: una foto della nuova stagione

A scuola viene organizzata una visita al museo e Stefania, dopo aver notato una certa complicità tra Mimmo e la nuova insegnante Benedetta, decide di sfruttare l'occasione della gita per favorire un riavvicinamento tra i due. Il piano, però, si complica quando alla visita si unisce anche Ines, che fin da subito percepisce la crescente intesa tra Mimmo e Benedetta e non riesce a nascondere la propria gelosia.

Nel frattempo, Giulio e Livia provano a rilanciare l'attività di famiglia dei Cesaroni puntando sulle capacità culinarie di Virginia, sempre più intenzionata a costruirsi un percorso professionale solido. Grazie ai loro contatti, la ragazza entra in relazione con il noto chef Luganelli, che rimane colpito dal suo talento e le propone uno stage prestigioso lontano da casa.

Virginia è quindi a un bivio importante: accettare un'opportunità che potrebbe segnare una svolta decisiva per la sua carriera oppure restare accanto a Marco e alla famiglia, proprio mentre i preparativi per il matrimonio entrano nella fase cruciale.

Quando finirà la nuova stagione de I Cesaroni

Contrariamente a quanto comunicato, questo è l'ultimo appuntamento con un solo episodio della storica serie. Lunedì 1° giugno Mediaset trasmetterà gli ultimi due episodi nella stessa serata, che inizierà alle 21:40 e terminerà, da palinsesto, due minuti dopo la mezzanotte.

A partire dal 2 giugno il cofanetto completo della serie, con tutte le 7 stagioni, sarà disponibile su Mediaset Infinity gratuitamente.

Come già comunicato, la stagione intitolata "Il ritorno" arriverà poi anche su Netflix solo pochi giorni dopo, lunedì 15 giugno.