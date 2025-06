Temptation Island, Lucia e Rosario sono la sesta coppia. Lei ha deciso: “O andiamo a convivere o ci lasciamo

La nuova stagione di Temptation Island si arricchisce di un'altra coppia pronta a mettersi alla prova sotto il sole cocente della Calabria. Dopo aver conosciuto le cinque precedenti coppie, è il momento di dare il benvenuto a Lucia e Rosario, sesta coppia ufficiale del viaggio nei sentimenti più seguito dell'estate. Lei ha 27 anni e vive in provincia di Modena, mentre lui si è trasferito a Milano da circa un anno. I due sono fidanzati da due anni, ma vivono una relazione a distanza che inizia a pesare, soprattutto a Lucia.

L'ultimatum di Lucia: è il momento della verità

A differenza delle coppie già presentate, Lucia e Rosario sembrano arrivare a Temptation Island con obiettivi molto chiari: non vogliono testare semplicemente la loro gelosia o la fiducia reciproca, ma affrontare un nodo cruciale della loro relazione. La convivenza è il tema centrale, e a scrivere al programma è stata proprio Lucia, come rivela nella clip di presentazione diffusa sui social del programma:

"Vivo questo amore a distanza dove io sarei pronta per la convivenza. Rosario, di fronte a questa richiesta, tergiversa, non si sente pronto e vorrebbe più tempo per sé stesso." Una confessione sincera e diretta, che fa emergere una tensione di fondo: Lucia è stanca di attendere e vuole capire se Rosario sia disposto a fare quel passo importante che per lei rappresenta stabilità e crescita di coppia.

La replica di Rosario

Dal canto suo, il fidanzato non si tira indietro, ma mette subito in chiaro la sua posizione: "Ho accettato di partecipare a Temptation Island perché credo che la convivenza sia un passaggio molto importante per una relazione, e penso debba essere una libera scelta e non un obbligo." Un punto di vista che potrebbe rivelarsi spinoso nel contesto delle tentazioni del villaggio. La distanza tra i due rischia di allargarsi ancora, oppure ridursi fino a scomparire del tutto.

Un bivio inevitabile

Lucia appare determinata e senza mezzi termini nel finale della clip: "Alla fine di questa esperienza, o usciamo insieme, convinti entrambi di una convivenza, oppure ci lasciamo definitivamente." Parole nette, che lasciano intuire che per Lucia questa sia davvero l'ultima chiamata per la relazione con Rosario. Nessuna zona grigia: o dentro, o fuori.

