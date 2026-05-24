Le Iene stasera su Italia 1: Garlasco, inchieste, ospiti e anticipazioni del 24 maggio

Nuova puntata de Le Iene tra grandi interviste e casi di cronaca: Tiziano Ferro, Pierina Paganelli, Garlasco e il giallo della ricina al centro della serata su Italia 1.

Nuovo appuntamento questa sera su Italia 1 con Le Iene, tra inchieste, interviste esclusive e storie che mescolano cronaca e spettacolo. In studio Veronica Gentili e Max Angioni accompagnano una puntata ricca di contenuti: dal racconto di Tiziano Ferro prima del concerto a San Siro, fino ai casi di Pierina Paganelli, Garlasco e il giallo della ricina. Spazio anche a storie di coraggio e momenti più intimi con protagonisti della musica e dello spettacolo.

Tiziano Ferro si racconta prima del concerto a San Siro

Protagonista della serata sarà Tiziano Ferro nel servizio di Wad firmato da Riccardo Spagnoli. A pochi giorni dal ritorno negli stadi e dal concerto a San Siro, il cantante apre le porte del backstage del suo tour mostrando aspetti meno noti della sua vita artistica.

Nel racconto emergono il rapporto con il palco, la paura di dimenticare i testi durante le esibizioni e il legame profondo con Raffaella Carrà. Spazio anche alla musica con la nuova versione di "Xdono", reinterpretata insieme a Lazza per celebrare i 25 anni del brano.

Il caso Pierina Paganelli al centro della nuova inchiesta

Ampio spazio alla cronaca nera con l'inchiesta di Gaston Zama sul caso di Pierina Paganelli. Il servizio riparte dai ventinove fendenti che hanno provocato la morte dell'anziana nel garage di via del Ciclamino a Rimini. L'inchiesta mette in discussione alcune ricostruzioni dell'accusa, evidenziando possibili incongruenze.

Secondo quanto emerso, il coinvolgimento di Louis Dassilva, unico imputato, sarebbe meno lineare di quanto inizialmente ipotizzato, aprendo nuovi interrogativi sul delitto.

Il giallo della ricina e il caso Garlasco tornano a Le Iene

Nel corso della puntata, Alessandro Sortino approfondirà il cosiddetto giallo della ricina, ricostruendo le ultime ore della tragedia che ha colpito una famiglia a Pietracatella. L'inchiesta si concentra sull'ipotesi dell'utilizzo della sostanza tossica e su un misterioso utente dei forum online, noto come Mister X, che avrebbe cercato informazioni sull'acquisto della ricina.

Torna anche il caso del delitto di Garlasco con il servizio di Alessandro De Giuseppe, che aggiorna il pubblico sugli ultimi sviluppi legati all'omicidio di Chiara Poggi e sulle nuove piste ancora prive di risposte definitive.

Osama e Mohamed simbolo di coraggio dopo l'attentato di Modena

Tra i servizi più emozionanti della serata c'è quello di Alice Martinelli, dedicato a Osama e Mohamed, padre e figlio egiziani protagonisti di un gesto di coraggio durante l'attentato di Modena. Nonostante l'invito ufficiale a una cerimonia istituzionale alla presenza di Sergio Mattarella e Giorgia Meloni, i due non sarebbero riusciti a partecipare per problemi organizzativi legati al trasferimento.

Nicolò De Devitiis e il racconto intimo di Samurai Jay

Spazio infine a un momento più personale con Nicolò De Devitiis, che trascorrerà due giorni insieme a Samurai Jay, pseudonimo di Gennaro Amatore. Il cantante di Mugnano, reduce dal successo del singolo Ossessione presentato a Sanremo, si racconta senza filtri, affrontando temi delicati come adolescenza difficile, disturbi alimentari ed episodi di bullismo vissuti in passato.