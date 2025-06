Temptation Island, Maria Concetta e Angelo sono la quarta coppia: gelosia, scotch e fiuto da investigatrice

Baby sitter lei, cartongessista lui: tra battute taglienti e diffidenza alle stelle, Maria Concetta porta in scena un kit degno di CSI. Fiducia sotto zero per una coppia che promette scintille.

Continua a ritmo serrato la presentazione delle coppie della nuova edizione di Temptation Island, e con l'arrivo di Maria Concetta e Angelo salgono a quattro le coppie ufficializzate sui canali social del programma. Anche questa volta, come spesso accade nel reality ideato e prodotto da Maria De Filippi con la sua casa di produzione Fascino, al centro ci sono la mancanza di fiducia e la gelosia, specialmente da parte della donna.

A pochi giorni dalla messa in onda della prima puntata, prevista per il 3 luglio, Filippo Bisciglia è pronto a fare la spola tra i due villaggi dei fidanzati e delle fidanzate, portando aggiornamenti e infiammando gli animi. Il viaggio nei sentimenti è pronto a partire, e già promette momenti intensi e colpi di scena.

Una gelosia che ha dell'investigativo

Nella clip di presentazione, scopriamo che è stata proprio Maria Concetta, 37 anni, baby sitter di professione, a scrivere alla redazione. Il motivo? Non si fida del suo fidanzato Angelo, 33 anni, cartongessista e, secondo lei, fimminaro incallito. La ragazza racconta con ironia e senza filtri la sua vita di coppia, spiegando che non si sente pazza, ma che non riesce a coglierlo in flagrante solo perché lui è un paracu.o.

Per questo motivo ha messo in campo metodi a dir poco creativi e degni della scientifica. Mostrando un rotolo di scotch, Maria Concetta spiega che ogni volta che va a casa di lui, lo usa per raccogliere eventuali capelli sospetti dalle lenzuola e dalle federe, alla ricerca di prove che possano confermare i suoi dubbi. E come se non bastasse, attiva anche il protocollo olfattivo: annusa tutto per verificare la presenza di eventuali profumi femminili.

"Non a caso mi occupo anche di lui", aggiunge sarcasticamente, riferendosi al lavoro da baby sitter e al fatto che spesso si ritrova a dover controllare ogni passo del suo compagno. Insomma, un mix esplosivo di ironia, possessività e tensione che promette scintille già dal primo pinnettu.