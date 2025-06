Temptation Island, Sarah e Valerio sono la quinta coppia: "Ho trovato chat con due uomini diversi"

Il viaggio nei sentimenti di Temptation Island si arricchisce di nuovi protagonisti: pochi minuti fa, sul profilo ufficiale del programma, è stato pubblicato il video di presentazione di Sarah Valerio, la quinta coppia che parteciperà all'edizione in partenza il 3 luglio, sotto la guida di Filippo Bisciglia.

A differenza delle altre coppie finora presentate, Sarah e Valerio hanno deciso insieme di scrivere alla redazione del programma. Una scelta condivisa che, però, non nasconde le profonde crepe che stanno minando la loro relazione. I due convivono da cinque anni, ma negli ultimi tempi qualcosa sembra essersi rotto.

Perché hanno scelto Temptation Island

È Sarah, 24 anni, a rompere il ghiaccio nel video. Le sue parole sono chiare e cariche di delusione: "Abbiamo scritto entrambi a Temptation Island e quest'anno siamo stati richiamati. In questi anni ho avuto tante mancanze da parte di Valerio, mi è sembrato quasi di elemosinare il suo amore. In questo ultimo periodo ho ricevuto attenzioni da parte di altre persone e le ho accettate. Partecipo per capire se Valerio è davvero la persona giusta per me."

Dalle chat alla mancanza di affetto: il punto di rottura

Un'ammissione sincera e dolorosa, che lascia intendere quanto la ragazza si senta trascurata all'interno della coppia. La partecipazione al programma è per lei un'occasione per fare chiarezza, anche alla luce delle "tentazioni" che sembrano già aver fatto breccia nella sua quotidianità.

Dal canto suo, Valerio non nega di aver avuto delle carenze, ma le attribuisce a un episodio ben preciso: "Se ultimamente ho avuto delle mancanze nei confronti di Sarah è perché ho scoperto due chat con due uomini diversi. Se lei si è iscritta al programma per capire se sono la persona adatta a lei, anche io voglio capire la stessa cosa."

Le parole di Valerio rivelano una ferita ancora aperta: il sospetto di un tradimento non solo virtuale, e la conseguente perdita di fiducia sembrano aver minato le basi della loro convivenza. Anche per lui, Temptation Island rappresenta un banco di prova fondamentale.