Grande Fratello incontra Temptation Island: due concorrenti avvistati insieme

Dopo le delusioni vissute a Temptation Island e Grande Fratello, Lucia Ilardo e Lorenzo Spolverato sono stati avvistati insieme in un Centro Commerciale. Un incontro casuale o l'inizio di qualcosa di più?

Nonostante siano scomparsi dalla scena televisiva dopo la loro partecipazione a Temptation Island e al Grande Fratello, Lucia Ilardo e Lorenzo Spolverato continuano a essere seguiti con affetto dai loro follower, che sperano di rivederli presto sul piccolo schermo. I due ex concorrenti dei reality di Canale 5 sono stati recentemente avvistati insieme, e questo ha fatto nascere diverse speculazioni sul loro rapporto.

Il percorso di Lucia a Temptation Island

Lucia è diventata un volto noto ai fan del programma condotto da Filippo Bisciglia quando, nell'ultima edizione di Temptation Island, partecipò insieme al fidanzato Rosario Guglielmi. I due lasciarono insieme il resort, pronti a ricominciare la loro storia d'amore. Tuttavia, la relazione finì quando Rosario scoprì che la fidanzata lo aveva tradito con uno dei tentatori conosciuti nel villaggio.

Lorenzo Spolverato

L'esperienza di Lorenzo al Grande Fratello

Lorenzo Spolverato ha invece partecipato alla penultima edizione del Grande Fratello, condotta da Alfonso Signorini. Durante il reality, il modello milanese ha avuto una relazione con Shaila Gatta, terminata proprio nel giorno della finale, quando lei lo lasciò in diretta, definendo il loro rapporto "tossico".

L'avvistamento che accende il gossip

Ora Lucia e Lorenzo tornano inaspettatamente insieme al centro del gossip dopo che Deianira Marzano ha condiviso una foto in cui i due sono stati avvistati in un centro commerciale di Rozzano mentre facevano shopping. La foto, scattata da alcuni clienti presenti sul posto, è stata inviata all'influencer, che l'ha poi condivisa sul suo profilo Instagram, dove in breve tempo ha fatto il giro del web.

Lucia verso il Grande Fratello Vip?

Il nome di Lucia è stato accostato alla possibile partecipazione al Grande Fratello VIP proprio dall'esperta di gossip, un'ipotesi che al momento resta tutta da verificare.

In passato, Pier Silvio Berlusconi aveva parlato della possibilità di riproporre la versione Vip del reality, sottolineando però l'intenzione di puntare su concorrenti realmente famosi, mettendo una sorta di veto su influencer e tiktoker che avevano animato le ultime edizioni, spesso poco conosciuti al grande pubblico di Mediaset.

Dopo le recenti polemiche che hanno coinvolto Alfonso Signorini in seguito alle dichiarazioni di Fabrizio Corona durante la sua inchiesta nel podcast Falsissimo, molti personaggi televisivi sembrerebbero aver fatto un passo indietro.

L'inizio della nuova edizione del Grande Fratello Vip è ormai vicino: nei prossimi giorni si conoscerà la lista ufficiale dei concorrenti e si capirà se tra loro ci sarà anche qualche ex volto dei reality più amati di Canale 5.