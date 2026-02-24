Temptation Island, Valentina Riccio: "Nozze con Antonio? Non me la sento"

Antonio Panico e Valentina Riccio sono tra le coppie più chiacchierate dell'ultima edizione di Temptation Island. Dopo mesi di alti e bassi, rotture e riavvicinamenti, i due sono tornati insieme. Nelle ultime ore, però, Valentina ha rotto il silenzio sui social rivelando ai suoi follower quale decisione hanno preso riguardo al matrimonio.

Un viaggio turbolento che ha appassionato il pubblico

Il percorso della coppia partenopea nel docu-reality ha tenuto incollati gli spettatori. Nonostante tensioni, litigi e momenti difficili, il loro viaggio dei sentimenti si era concluso con una scenografica proposta di matrimonio da parte di Antonio, che aveva fatto sognare i fan. Tuttavia, una volta terminato il programma, la storia ha subito una brusca battuta d'arresto.

La rottura dopo le chat scoperte da Valentina

Dopo il reality, i due si erano lasciati. Valentina aveva infatti scoperto alcune chat compromettenti di Panico con altre ragazze, tra cui anche una tentatrice del programma condotto da Filippo Bisciglia. Tuttavia, la giovane ha deciso di perdonarlo e i due sono tornati insieme, sorprendendo molti follower.

Antonio fa la proposta di matrimonio a Valentina

La verità sul matrimonio: la decisione di Valentina

Nelle ultime ore, Valentina ha risposto ad alcune domande dei follower su Instagram, chiarendo una volta per tutte la situazione delle loro nozze. "Ragazzi, riguardo al matrimonio, io e Antonio abbiamo deciso di comune accordo di non condividere più niente: se ci sarà o non ci sarà. In questo momento non vogliamo illudere nessuno. Per quello che è successo, sono io che al momento non me la sento. Poi in futuro chissà, tutto può accadere." Parole che lasciano aperta ogni possibilità, ma che evidenziano anche una certa prudenza dopo quanto accaduto.

Rapporti con le ex compagne e il tema Sanremo

Valentina ha raccontato anche di essere rimasta in contatto con alcune ex compagne di avventura del docu-reality. Poi ha affrontato il tema della sua possibile presenza al Festival di Sanremo. Negli ultimi anni, infatti, sempre più ex concorrenti di reality e influencer raggiungono la città ligure grazie a sponsor e agenzie. Ma per lei non sarà così.

"Mi avevano promesso di portarmi, ma poi non c'è stato seguito. Forse non sono cresciuta abbastanza sui social oppure non ho leccato il cu.o a nessuno - ma non fa parte del mio DNA. Sarà comunque una bellissima esperienza per chi ci andrà, ma i veri VIP sono i cantanti: loro sono i protagonisti, tutto il resto è contorno."

Valentina ha concluso con parole molto sincere: "Se ci vado o non ci vado non mi importa più di tanto. Non mi sento nessuno, non sono nessuno. E va bene così." Una dichiarazione che ha colpito i fan per la sua schiettezza e che mostra un lato più maturo della giovane, oggi più cauta sia in amore che nel rapporto con la notorietà.