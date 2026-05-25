Attacco al Potere – Paris Has Fallen: stasera su Italia 1, trama, cast e numero puntate

La nuova serie action ambientata a Parigi debutta su Italia 1: ecco tutto quello che c'è da sapere su trama, protagonisti e programmazione degli episodi

Questa sera su Italia 1 va in onda a partire dalle 21:20 Attacco al Potere - Paris Has Fallen, la serie action-thriller ambientata nello stesso universo della celebre saga cinematografica Attacco al Potere. Un racconto ad alta tensione tra terrorismo, intrighi internazionali e una corsa contro il tempo che porterà Parigi sull'orlo del collasso. Ecco trama, cast e numero di episodi della serie.

Trama: l'attacco terroristico che sconvolge Parigi

La storia si sposta da Washington a Parigi. Durante un prestigioso ricevimento presso l'ambasciata britannica, un commando terroristico guidato da Jacob Pearce, ex capitano della Legione Straniera deciso a vendicarsi delle istituzioni, scatena il caos prendendo di mira il Ministro della Difesa francese.

L'alleanza tra Vincent Taleb e Zara Taylor

A contrastare l'attacco nasce un'alleanza improvvisata tra Vincent Taleb, agente della sicurezza ed ex militare, e Zara Taylor, operativa dell'MI6. Ben presto i due scoprono che l'attentato è solo il primo tassello di un piano eversivo molto più ampio e che, a causa di una possibile talpa nei servizi segreti, possono fidarsi solo l'uno dell'altra per salvare Parigi dal collasso.

Paris Has Fallen. Tewfik Jallab in una sequenza della serie.

Cast completo della serie

Tewfik Jallab : Vincent Taleb

: Vincent Taleb Ritu Arya Zara Taylor

Zara Taylor Sean Harris : Jacob Pearce

: Jacob Pearce Ana Ularu : Freja Karlsson

: Freja Karlsson Camille Rutherford : Théa

: Théa Jérémie Covillault : Matis Garnier

: Matis Garnier Emmanuelle Bercot : Juliette Levesque (Presidente)

: Juliette Levesque (Presidente) Nathalie Richard : Béatrice Paquin

: Béatrice Paquin Nathan Willcocks : Philippe Bardin

: Philippe Bardin Laurent Lucas: Pascal Moulin

Quante puntate sono: programmazione, streaming e trama degli episodi

La serie è composta da otto episodi: questa settimana ne vengono trasmessi quattro, mentre i restanti andranno in onda lunedì prossimo. Attacco al Potere - Paris Has Fallen accompagnerà il pubblico per due serate, stasera 25 maggio e lunedì 1 giugno, quando Italia 1 trasmetterà gli episodi conclusivi. La serie è già disponibile in streaming su Mediaset Infinity.

Episodio 1: l'assalto all'ambasciata britannica

Vincent Taleb è la guardia del corpo del Ministro della Difesa Philippe Bardin. Durante un ballo all'ambasciata britannica a Parigi, un performer estrae una pistola e apre il fuoco. Scoppia il panico e l'edificio viene preso d'assalto da un commando armato. Alla fine della sparatoria compare Jacob Pearce.

Paris Has Fallen. Tewfik Jallab e Ritu Arya in una scena della serie.

Episodio 2: caccia al trafficante d'armi

Vincent e Zara rintracciano un trafficante d'armi, ma durante la colluttazione sono costretti a eliminarlo. Nel frattempo Jacob Pearce ricatta Pascal Moulin.

Episodio 3: la talpa nei servizi segreti

La task force guidata da Matis scopre l'identità dell'agente che ha piazzato l'ordigno sotto l'auto di Pearce, responsabile della morte della sua famiglia.

Episodio 4: il piano sull'uranio

Pearce organizza il dirottamento di un aereo per impossessarsi di un carico di uranio destinato all'Estonia. Vincent e Zara non riescono a fermarlo e il piano terroristico si intensifica, mentre emergono nuove tensioni nella squadra.