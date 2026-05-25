Attacco al Potere – Paris Has Fallen: stasera su Italia 1, trama, cast e numero puntate

Questa sera su Italia 1 va in onda a partire dalle 21:20 Attacco al Potere - Paris Has Fallen, la serie action-thriller ambientata nello stesso universo della celebre saga cinematografica Attacco al Potere. Un racconto ad alta tensione tra terrorismo, intrighi internazionali e una corsa contro il tempo che porterà Parigi sull'orlo del collasso. Ecco trama, cast e numero di episodi della serie.
Trama: l'attacco terroristico che sconvolge Parigi
La storia si sposta da Washington a Parigi. Durante un prestigioso ricevimento presso l'ambasciata britannica, un commando terroristico guidato da Jacob Pearce, ex capitano della Legione Straniera deciso a vendicarsi delle istituzioni, scatena il caos prendendo di mira il Ministro della Difesa francese.
L'alleanza tra Vincent Taleb e Zara Taylor
A contrastare l'attacco nasce un'alleanza improvvisata tra Vincent Taleb, agente della sicurezza ed ex militare, e Zara Taylor, operativa dell'MI6. Ben presto i due scoprono che l'attentato è solo il primo tassello di un piano eversivo molto più ampio e che, a causa di una possibile talpa nei servizi segreti, possono fidarsi solo l'uno dell'altra per salvare Parigi dal collasso.
Cast completo della serie
- Tewfik Jallab: Vincent Taleb
- Ritu Arya Zara Taylor
- Sean Harris: Jacob Pearce
- Ana Ularu: Freja Karlsson
- Camille Rutherford: Théa
- Jérémie Covillault: Matis Garnier
- Emmanuelle Bercot: Juliette Levesque (Presidente)
- Nathalie Richard: Béatrice Paquin
- Nathan Willcocks: Philippe Bardin
- Laurent Lucas: Pascal Moulin
Quante puntate sono: programmazione, streaming e trama degli episodi
La serie è composta da otto episodi: questa settimana ne vengono trasmessi quattro, mentre i restanti andranno in onda lunedì prossimo. Attacco al Potere - Paris Has Fallen accompagnerà il pubblico per due serate, stasera 25 maggio e lunedì 1 giugno, quando Italia 1 trasmetterà gli episodi conclusivi. La serie è già disponibile in streaming su Mediaset Infinity.
Episodio 1: l'assalto all'ambasciata britannica
Vincent Taleb è la guardia del corpo del Ministro della Difesa Philippe Bardin. Durante un ballo all'ambasciata britannica a Parigi, un performer estrae una pistola e apre il fuoco. Scoppia il panico e l'edificio viene preso d'assalto da un commando armato. Alla fine della sparatoria compare Jacob Pearce.
Episodio 2: caccia al trafficante d'armi
Vincent e Zara rintracciano un trafficante d'armi, ma durante la colluttazione sono costretti a eliminarlo. Nel frattempo Jacob Pearce ricatta Pascal Moulin.
Episodio 3: la talpa nei servizi segreti
La task force guidata da Matis scopre l'identità dell'agente che ha piazzato l'ordigno sotto l'auto di Pearce, responsabile della morte della sua famiglia.
Episodio 4: il piano sull'uranio
Pearce organizza il dirottamento di un aereo per impossessarsi di un carico di uranio destinato all'Estonia. Vincent e Zara non riescono a fermarlo e il piano terroristico si intensifica, mentre emergono nuove tensioni nella squadra.