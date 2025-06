Temptation Island: Valentina e Antonio sono la terza coppia del reality, ma lei ha già le valigie pronte

Prosegue a ritmo serrato la presentazione ufficiale delle coppie che prenderanno parte alla nuova edizione di Temptation Island, in partenza il 3 luglio su Canale 5. Dopo Alessio e Sara, oggi i profili social del programma hanno svelato i volti di Valentina e Antonio, una coppia che si preannuncia esplosiva. E non è un modo di dire.

Valentina: "Ho scritto io al programma, non mi fido"

A differenza delle due precedenti coppie, questa volta è stata proprio lei a scrivere alla redazione del programma, mossa da una certezza che lascia poco spazio ai dubbi: "Ho già preparato le valigie perché sono sicura che durante il programma lui sbaglierà", ha dichiarato senza mezzi termini Valentina, visibilmente delusa da un fidanzato che, a suo dire, l'avrebbe già tradita all'inizio della relazione.

Ma facciamo un passo indietro. Secondo quanto raccontato dalla ragazza nel video di presentazione, tutto è iniziato quando Antonio le disse che sarebbe partito con un amico che aveva appena vinto 150mila euro al gratta e vinci. Una storia all'apparenza innocua, se non fosse che quel viaggio non fu mai con un amico... ma con un'altra ragazza.

Valentina nel video di presentazione

Due ragazze contemporaneamente? "Eh... può capitare"

Una che, tra l'altro, si è fatta viva con Valentina via social per sganciare la bomba: "Io e te abbiamo una cosa in comune: il fidanzato". Sorpresa? Non troppo. Quando Valentina ha affrontato Antonio con la fatidica domanda - "Due ragazze nello stesso momento?" - lui si è limitato a rispondere con un disarmante: "Eh... può capitare".

Ecco le sue parole: "Sono Valentina e sono fidanzata da un anno con Antonio. Sono io che ho scritto a Temptation perché non mi fido di lui, e infatti già ho preparato le valigie. Quando stavamo insieme, mi ha detto che sarebbe partito per un viaggio con un amico che aveva vinto 150mila euro al gratta e vinci. In realtà è partito con la fidanzata. L'ho scoperto perché lei mi ha scritto su Instagram: 'Io e te abbiamo una cosa in comune, il fidanzato'. La notte è lunga e lui contatta le ragazze, farà una strage".

Dal canto suo, Antonio ha provato a minimizzare: "Era all'inizio della nostra storia. Qualche messaggio è scappato in passato, fidati di me. Ti fidi di me?" "No", ha risposto secca Valentina che ha precisato: "in passato? Un mese fa!" Insomma, il clima tra i due è già tesissimo. Come andrà a finire? Ce lo racconterà il falò, se ci arriveranno.