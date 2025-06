Temptation Island svela la prima coppia della nuova edizione: chi sono Alessio e Sonia M.

Il conto alla rovescia è ufficialmente cominciato: Temptation Island sta per tornare! Secondo le indiscrezioni, la nuova edizione del celebre 'viaggio nei sentimenti' partirà il 3 luglio su Canale 5, e anche quest'anno sarà Filippo Bisciglia a guidare le coppie lungo questo intenso percorso tra emozioni, dubbi e verità scomode.

Oggi è stata finalmente presentata la prima coppia ufficiale che parteciperà alla tredicesima edizione del reality show targato Maria De Filippi: si tratta di Alessio e Sonia M., entrambi avvocati.

Alessio: "Il nostro rapporto è turbolento"

A scrivere al programma è stato proprio il marito, 39 anni, che ha deciso di mettersi in gioco per cercare risposte su un rapporto che definisce "al limite": "Sono Alessio, ho 39 anni e nella vita faccio l'avvocato. Ho scritto io a Temptation Island perché il nostro rapporto è turbolento. Vivo le nostre giornate con un mix di emozioni pressoché negative, che mi fanno soffrire."

Le sue parole lasciano intendere un malessere profondo, fatto di incomprensioni quotidiane e tensioni accumulate. La scelta di partecipare al programma sembra essere l'ultima speranza per dare una svolta al rapporto.

Filippo Bisciglia

Sonia M.: "In questi due anni l'ho visto sempre più distante"

Accanto a lui nel video c'è la moglie, 48 anni, anche lei avvocato. Nel video di presentazione ha raccontato di aver pensato a lungo di scrivere lei stessa alla redazione, a causa di un forte allontanamento emotivo avvertito negli ultimi due anni:

"Io sono Sonia M., ho 48 anni. Sinceramente avrei dovuto forse scrivere io perché nell'arco degli ultimi due anni ho notato un allontanamento da parte sua. E soprattutto una serie di comportamenti che mi fanno dubitare del suo sentimento"

Sonia ha poi sottolineato quanto abbia investito nella relazione, anche sul piano pratico e professionale, rivelando di aver aiutato Alessio nel percorso per diventare avvocato e di avergli messo a disposizione la propria casa per esercitare:

"Ritengo di amarlo e di averglielo dimostrato negli anni concretamente. L'ho aiutato quando è diventato avvocato, e di fatto esercita tuttora in casa mia." Un dettaglio che dà ancora più peso alle sue parole è il riferimento a una relazione passata in cui si è sentita usata. Ora Sonia vuole vederci chiaro, con la ferma volontà di non ripetere gli errori del passato.

Una coppia in crisi, ma con voglia di verità

Il video di presentazione di Alessio e Sonia M. segna l'inizio ufficiale del cast di Temptation Island 2025, pronto a mettere alla prova i sentimenti delle coppie con l'aiuto - o la provocazione - dei tentatori. Il pubblico è già curioso di scoprire se tra Alessio e Sonia ci sarà un chiarimento, una rottura definitiva o magari un sorprendente riavvicinamento.

Nel frattempo, cresce l'attesa per la prima puntata, prevista per il 3 luglio in prima serata su Canale 5. Temptation Island è pronto a tornare con i suoi drammi, i suoi colpi di scena e - perché no - qualche nuova storia d'amore.