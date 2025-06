Temptation Island, spuntano segnalazioni anonime che mettono a rischio la credibilità di alcune coppie

Il viaggio nei sentimenti non è ancora iniziato in TV ma già fa discutere: tra fidanzati accusati di avere una doppia vita e relazioni costruite a tavolino, le indiscrezioni gettano benzina sul fuoco.

Il conto alla rovescia è ufficialmente iniziato: Temptation Island prenderà il via il prossimo 3 luglio in prima serata su Canale 5, pronto - come ogni anno - a farci vivere emozioni forti, colpi di scena e inevitabili rotture.

Nel corso di questa settimana, grazie alle anticipazioni condivise dalla pagina social ufficiale del programma, abbiamo potuto conoscere le sette coppie che hanno scelto di mettersi in gioco per affrontare un nuovo, intenso viaggio nei sentimenti. Le registrazioni sono iniziate da qualche giorno nel suggestivo resort in Calabria, nuova location che farà da cornice a questa edizione, condotta - come sempre - da Filippo Bisciglia.

E, come da tradizione, con l'inizio delle riprese non si sono fatte attendere le prime segnalazioni, riportate da esperti di gossip come Deianira Marzano. Proprio sul suo profilo Instagram hanno cominciato a circolare informazioni anonime riguardanti alcune delle coppie protagoniste. Come già accaduto nelle scorse edizioni, alcune si riveleranno infondate, altre potrebbero invece svelare verità scomode.

Valentina nel video di presentazione

Antonio e Valentina: un passato che riemerge?

Nel video di presentazione , Valentina ha raccontato di essere stata lei a scrivere alla redazione di Temptation Island, spinta da una crescente sfiducia nel fidanzato Antonio, con cui è legata da un anno. È convinta che lui sbaglierà durante il percorso e, per questo, ha già fatto le valigie. Il motivo? Qualche tempo fa, Antonio le aveva detto di partire con un amico che aveva vinto al gratta e vinci, ma in realtà era in viaggio con un'altra ragazza. Quest'ultima ha poi contattato Valentina via social, rivelandole la verità.

Antonio ha provato a minimizzare, affermando che si trattava dell'inizio della loro relazione e che "qualche messaggio è scappato", ma Valentina ha risposto freddamente: "Un mese fa?". Il clima tra i due è già teso e la fiducia, praticamente inesistente.

La segnalazione

La prima segnalazione riguarda proprio questa coppia. Una fonte anonima ha rivelato che Antonio avrebbe già una figlia da una precedente relazione, e che l'immagine di "traditore seriale" che Valentina ha descritto sarebbe in realtà una distorsione. "Io lui lo conosco, stava con una mia cara amica e hanno una figlia insieme. Non è affatto come viene raccontato", ha scritto una follower a Deianira Marzano.

Lucia e Rosario: la convivenza è il punto di rottura

Anche in questo caso è stata la ragazza a contattare il programma, stanca di vivere una relazione a distanza con Rosario. Lei è pronta per la convivenza, mentre lui continua a rimandare, sostenendo di non sentirsi ancora pronto e di aver bisogno di più tempo per sé.

Rosario ha comunque accettato di partecipare al programma, precisando però che la convivenza, per lui, deve essere una scelta libera e consapevole, non una forzatura. Lucia, invece, non è disposta ad aspettare ancora. Come ha chiarito nel video di presentazione: "O usciamo insieme, pronti a convivere, oppure ci lasciamo per sempre". Nessun compromesso.

La segnalazione: una coppia costruita?

Ancora più clamorosa è la seconda segnalazione, che coinvolge proprio Lucia e Rosario. Secondo quanto riferito a Deianira, i due avrebbero pianificato tutto prima di partecipare al programma: "Si sono messi d'accordo prima di entrare. Lui doveva fare il tentatore, lei la fidanzata ferita. Tutto studiato per farsi seguire e arrivare ai brand".

L'obiettivo? Costruire una narrazione efficace per conquistare visibilità, attirare attenzione sui social e, magari, ottenere qualche collaborazione commerciale. "Se solo sapeste cosa si sono detti prima di partire...", conclude l'informatore.

Sarà tutto orchestrato o sono solo voci dettate da invidie e malelingue? La verità, forse, emergerà puntata dopo puntata. L'appuntamento è per il 3 luglio, in prima serata su Canale 5, con un'edizione che promette scintille fin dall'inizio.

Le altre coppie presentate: