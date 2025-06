Temptation Island, Denise e Marco sono la settima coppia: "Non mi fido di lui, mi ha tradita"

L'attesa sta per finire. giovedì 3 luglio in prima serata su Canale 5 prende il via la nuova edizione di Temptation Island, il reality dei sentimenti ideato da Maria De Filippi, che anche quest'anno metterà alla prova la solidità di diverse coppie italiane.

Ma c'è una novità importante: cambia la location! Dopo anni di tramonti sardi, litigi sotto le stelle e falò infuocati all' Is Morus Relais di Santa Margherita di Pula, l'edizione 2025 si sposta in Calabria, nella suggestiva cornice del Calalandrusa Beach & Nature Resort, a Guardavalle Marina (Catanzaro). Una nuova atmosfera, quindi, per le storie d'amore pronte a sfidare la tentazione.

Denise e Marco: fiducia tradita e voglia di chiarezza

La settima coppia ad essere presentata - e presumibilmente anche l'ultima, visto che lo scorso anno erano proprio sette le coppie in gioco - è formata da Denise e Marco Insieme da quattro anni, convivono da un anno e mezzo, ma la loro serenità di coppia è stata minata da un tradimento di lui, risalente a tre anni fa. A scrivere al programma è stata lei, Denise, che si sente ancora scottata e confusa.

Lucia e Rosario sono la sesta coppia presentata di Temptation-Island

"Ciao a tutti, io ho 36 anni. Sto con Marco da 4 anni, ma conviviamo da un anno e mezzo. Scrivo al programma per sapere chi è ad oggi Marco, perché purtroppo non lo so più", ha esordito Denise. "Non so se mi ama e non mi fido più di lui, specialmente dopo aver scoperto un tradimento che risale a 3 anni fa. Voglio darmi quest'ultima occasione per capire se continuare questa relazione o se concluderla definitivamente."

Dall'altra parte, Marco prova a difendersi. Riconosce l'errore, ma sostiene di aver cambiato rotta: "Lo ammetto, è vero, ho fatto un errore, ma ad oggi penso di essere cambiato, perché negli ultimi anni le ho dato delle dimostrazioni forti".

"Ho cambiato il mio lavoro, ho aperto un'attività e ho deciso di andare a convivere con lei - ha continuato - Però il suo atteggiamento nei miei confronti non è mai cambiato. Anzi, sono sempre sotto controllo, sempre giudicato e tutto quello che faccio non le va mai bene."

Una storia fatta di ferite non ancora rimarginate, di dimostrazioni d'amore e di sfiducia difficile da superare. Ce la faranno a ritrovarsi? Oppure le tentazioni del villaggio segneranno la parola fine sulla loro storia? Con la presentazione di Denise e Marco, sembra essere stato completato il quadro delle coppie protagoniste di questa nuova edizione. Non resta che attendere il 3 luglio per assistere al primo appuntamento e scoprire chi riuscirà a uscire più forte di prima... e chi invece tornerà single.

Le precedenti coppie presentate