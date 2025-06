Temptation Island: chi sono Simone e Sonia B, la seconda coppia ufficiale della nuova edizione

Oggi 12 giugno è stata ufficialmente presentata la seconda coppia della nuova edizione di Temptation Island, il celebre viaggio nei sentimenti ideato e prodotto da Maria De Filippi. Il programma tornerà in prima serata su Canale 5 a partire dal 3 luglio, e la curiosità del pubblico cresce giorno dopo giorno.

Lui prende l'iniziativa: "Il nostro rapporto è diventato piatto"

Dopo la prima coppia, annunciata ieri, è ora il turno di Simone e Sonia B., che si sono raccontati brevemente nel classico video introduttivo condiviso sui canali social ufficiali del programma. Ancora una volta, è stato l'uomo a scrivere alla redazione, come ha spiegato lui stesso.

"Sono Simone, ho 28 anni e sono un personal trainer. Sono fidanzato con Sonia da 6 anni e conviviamo da 5 anni e mezzo a Modena. Ho scritto io a Temptation Island per capire se la nostra relazione deve andare avanti. Il nostro rapporto ormai è piatto e, con il passare degli anni, ci siamo sempre di più allontanati."

Alessio e Sonia M., la prima coppia presentata

Sonia risponde: "Vivo nel ricordo di quello che eravamo"

Un campanello d'allarme importante per il giovane, che sente la necessità di fare chiarezza su ciò che resta della loro storia d'amore. La replica di Sonia non si è fatta attendere. Con un poco di amarezza, la ragazza ha raccontato il suo punto di vista: "Lui dice che io sono cambiata, ma se l'ho fatto è perché non mi sento più sicura di questo rapporto visti i suoi atteggiamenti".

"Io sono innamorata, ma vivo molto nel ricordo di quello che eravamo, di quello che volevamo essere, di quello che purtroppo al giorno d'oggi non siamo". Poi, rivolta direttamente al fidanzato, ha aggiunto con tono accorato: "Da quanto tempo non mi dici 'sei bella'? Neanche 'bellissima', semplicemente 'sei bella'. Da quanto? Devo essere io a dirti 'sto bene, ti piaccio'? Secondo te è normale?"

La nuova location: addio Sardegna, tutti in Calabria

Anche per questa edizione, al timone di Temptation Island ci sarà Filippo Bisciglia, pronto ad accogliere le nuove coppie in una location completamente rinnovata. Dopo anni trascorsi all'Is Morus Relais in Sardegna, la produzione ha scelto un nuovo resort situato a Guardavalle Marina, in provincia di Catanzaro. Un cambiamento che promette di portare nuovi scenari inediti alle storie d'amore (e di crisi) che animeranno il programma.