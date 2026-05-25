I Cesaroni 7, Mediaset accelera la chiusura: perché solo Netflix può salvare la serie

Se gli ascolti iniziali avevamo già fatto urlare al prodigio, adesso solo un miracolo potrà salvare I Cesaroni - Il ritorno dalla cancellazione. Perchè l'ultima mossa di Mediaset pare muoversi esattamente in quella direzione: Canale 5 ha anticipato il finale della serie, non più in onda lunedì 8 giugno ma il 1° giugno.

I Cesaroni: una foto della nuova stagione

La novità, svelata anche dal palinsesto consultabile su Mediaset Infinity, è certamente dovuta al fatto che l'azienda di Cologno Monzese ha venduto anche la stagione 7 della serie a Netflix, dove i 12 episodi saranno disponibili a partire dal 15 giugno. Ma è, certamente, anche l'ammissione di un fallimento.

A fine aprile infatti sia RAI che Mediaset avevano annunciato un grosso cambiamento. Per non rinunciare a ogni secondo degli unici due programmi che continuano a registrare numeri alti e costanti - Affari Tuoi e La ruota della fortuna in Access Prime Time -, avrebbero mandato in onda un solo episodio delle due fiction primaverili di punta, Roberta Valente e I Cesaroni 7.

Oggi possiamo dire che il cambio di programmazione non ha sortito alcun effetto: gli ascolti già buoni della fiction con Maria Vera Ratti e Alessio Lapice non sono nè scesi nè aumentati, la nuova stagione della serie Mediaset ha continuato sulla curva discendente imboccata fin dalla seconda settimana di messa in onda.

Dopo aver toccato quel preoccupante 13% della scorsa settimana, con il nono episodio, Canale 5 ha pensato di correre ai ripari: se l'esperimento continuerà anche stasera (con il decimo episodio), lunedì 1° giugno verranno trasmessi gli ultimi due episodi rimanenti, l'11 e il 12. Inizio previsto intorno alle 21:30, gran finale in onda fino alla mezzanotte inoltrata, così da provare a migliorare almeno la percentuale di share.

I Cesaroni 7 sono stati già "venduti" a Netflix

I Cesaroni: una foto della nuova stagione

Non sembra certo strano che anche la nuovissima stagione 7 della serie ambientata nel quartiere Garbatella a Roma farà parte del catalogo Netflix, dove sono presenti dal luglio 2023 le sei precedenti.

Certo è almeno particolare il tempismo, con il finale in chiaro su Canale 5 e l'approdo sulla piattaforma streaming a pagamento così ravvicinati.

Ma certamente l'arrivo su Netflix rappresenta in qualche modo una buona notizia per i fan, che hanno già organizzato petizioni online per tentare di salvare gli ascolti in TV per le ultime due settimane.

Se, ad oggi, proprio i numeri Auditel paiono la pietra tombale per un eventuale rinnovo de I Cesaroni, è possibile invece che Netflix, a patto di registrare ottime visualizzazioni, possa decidere di portare avanti il progetto di Claudio Amendola?

Mai dire mai, ma certo, affinchè questo avvenga, la serie dovrebbe decisamente cambiare passo, abbandonando quella fin troppo presente nostalgia del passato, facendo un deciso salto, questa volta davvero, verso il futuro.