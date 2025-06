Temptation Island: ecco chi sono i tentatori e le tentatrici pronti a mettere alla prova le coppie

Un gruppo di single è pronto a scendere in campo per testare la solidità dei rapporti delle sette coppie protagoniste. Scopriano tutti i loro nomi, le età e le curiosità di chi animerà il villaggio delle tentazioni.

Giovedì 3 luglio parte ufficialmente la nuova edizione di Temptation Island, il viaggio dei sentimenti che da anni è tra gli appuntamenti più attesi dell'estate italiana, stagione spesso povera di novità e dominata dalle repliche. Anche quest'anno saranno sette le coppie pronte a mettersi in gioco, mettendo alla prova la solidità del loro amore tra dubbi, tentazioni e possibili conferme. Accanto a loro, come sempre, un gruppo di tentatori e tentatrici single, pronti a insidiare le certezze dei protagonisti.

Nuova location per il viaggio dei sentimenti

Confermatissimo Filippo Bisciglia, volto storico del programma, che tornerà a guidare le coppie attraverso questo intenso viaggio nei sentimenti, fatto di emozioni, dubbi, conferme e, spesso, di scelte difficili. Una delle principali novità di questa edizione riguarda proprio il luogo delle riprese. Dopo ben undici edizioni girate nello storico resort Is Morus Relais di Santa Margherita di Pula, in Sardegna, la produzione ha deciso di cambiare rotta.

Il nuovo scenario sarà il suggestivo Calalandrusa Beach & Nature Resort, situato a Guardavalle, in Calabria, in provincia di Catanzaro. Un cambio che segna una svolta non solo paesaggistica, ma anche simbolica per il programma. E non è tutto: anche il nome del celebre Pinnettu, la famosa capanna dove i protagonisti visionano i video dei loro partner, subirà un cambiamento. Non si chiamerà più così, ma assumerà un nuovo nome legato alla tradizione calabrese. Lo ha anticipato proprio Filippo Bisciglia, senza però svelare altri dettagli.

Lucia e Rosario, una delle coppie di Temptation Island

I single e le single di Temptation Island 2025

Ecco l'elenco completo, in ordine alfabetico, dei ragazzi e delle ragazze che metteranno alla prova la fedeltà dei partecipanti:

Tentatori

Alessandro , 36 anni, rappresentante

, 36 anni, rappresentante Andrea , 29 anni, caposquadra in una ditta di logistica

, 29 anni, caposquadra in una ditta di logistica Diego , 44 anni, tappezziere e padre di due figli

, 44 anni, tappezziere e padre di due figli Edoardo , 25 anni, lavora in un'azienda informatica

, 25 anni, lavora in un'azienda informatica Emanuele , 29 anni, fisioterapista , già visto al GF di quest'anno

, 29 anni, fisioterapista , già visto al GF di quest'anno Filippo , età non specificata

, età non specificata Flavio , 24 anni, calciatore

, 24 anni, calciatore Francesco , 24 anni, laureato in scienze motorie

, 24 anni, laureato in scienze motorie Gabriel , 25 anni, data analyst

, 25 anni, data analyst Lorenzo , 22 anni, personal trainer

, 22 anni, personal trainer Manuel , 26 anni, guardia giurata

, 26 anni, guardia giurata Mariano , 32 anni, operaio specializzato

, 32 anni, operaio specializzato Matteo , 28 anni, tecnico metalmeccanico

, 28 anni, tecnico metalmeccanico Salvatore, 27 anni, autista

Tentatrici

Alice , 20 anni

, 20 anni Alessia , 24 anni

, 24 anni Arianna , 31 anni

, 31 anni Ary , 22 anni

, 22 anni Claudia , 26 anni

, 26 anni Eva , 28 anni

, 28 anni Mariela , 27 anni

, 27 anni Marianna , 23 anni

, 23 anni Marta , 21 anni

, 21 anni Nicol , 27 anni

, 27 anni **Rebecca, 22 anni

Ylenia, 20 anni

Le coppie in gioco

Come nell'edizione 2024 sono sette le coppie che rimarranno a contatto con single tentatori e tentatrici nei rispettivi villaggi. I loro video di presentazione sono già disponibili sui canali social del programma e, in alcuni casi, hanno già fatto discutere. Ecco chi sono: