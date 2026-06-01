Temptation Island torna in tv: ecco quando partirà la nuova stagione

Il viaggio nei sentimenti condotto da Filippo Bisciglia è pronto a tornare su Canale 5: svelata la data di debutto della nuova edizione e confermata la location in Calabria.

L'attesa sta per finire per i fan di Temptation Island. Il reality dei sentimenti prodotto da Maria De Filippi tornerà presto in prima serata su Canale 5 con nuove coppie pronte a mettere alla prova il proprio amore. È stata infatti svelata la data di partenza della nuova stagione, che vedrà ancora una volta Filippo Bisciglia alla conduzione.

Temptation Island 2026: svelata la data della prima puntata

Il viaggio nei sentimenti riprenderà il prossimo 2 luglio, come rivelato da Trash Italiano. Dalle prossime settimane, grazie ai promo condivisi dal programma sui social, il pubblico potrà conoscere le nuove coppie protagoniste del programma, chiamate a confrontarsi con tentatori e tentatrici in un percorso che culminerà nei tradizionali falò di confronto. Alla conduzione ci sarà ancora una volta Filippo Bisciglia.

La collocazione in palinsesto resterà quindi quella del giovedì sera, mentre il numero complessivo delle puntate non è stato ancora ufficializzato.

Cosa è successo nella scorsa edizione

Nell'edizione precedente hanno partecipato sette coppie, affiancate da tredici tentatori e tredici tentatrici. Il percorso ha messo a dura prova molte relazioni: diverse coppie hanno infatti deciso di separarsi già durante il programma, confermando poi la loro scelta nello speciale andato in onda a distanza di un mese.

Confermata la location in Calabria: dove viene girato Temptation Island

Anche quest'anno il programma sarà ambientato al Calalandrusa Beach & Nature Resort di Guardavalle, in provincia di Catanzaro. La struttura ospita il reality dalla scorsa stagione, dopo l'addio allo storico Is Morus Relais di Santa Margherita di Pula.

Quest'ultimo aveva fatto da cornice al docu-reality per dieci edizioni consecutive, diventando uno dei simboli più riconoscibili del programma.

Rivolta social per la sigla: i fan chiedono il ritorno del brano storico

La scorsa settimana Temptation Island è stato al centro di una vera e propria protesta sui social. Il primo promo della nuova stagione era infatti accompagnato da What I've Done dei Linkin Park, al posto della tradizionale Love the Way You Lie interpretata da Rihanna.

Sui social molti spettatori hanno chiesto il ritorno del tema storico del programma, lanciando lo slogan "Ridateci la vecchia sigla". Il profilo ufficiale di Witty TV è stato preso d'assalto da numerosissimi fan di Temptation Island, che hanno invaso i commenti per chiedere il ripristino del brano iconico.

La storica sigla non cambia: arriva la conferma per la nuova stagione

Pochi giorni dopo le polemiche, la produzione è intervenuta con un nuovo video che vede protagonista Filippo Bisciglia. Il filmato ha rassicurato gli spettatori: Love the Way You Lie continuerà a essere presente anche nella nuova stagione, confermando una delle tradizioni più amate dai fan di Temptation Island.