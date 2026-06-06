Temptation Island, Sara e Gabriele prima coppia ufficiale: "Credo lei mi abbia tradito"

Temptation Island ha svelato la prima coppia della nuova edizione: Sara e Gabriele. Lui sospetta un tradimento, lei lo accusa di essere troppo possessivo. Ecco cosa è emerso nel video di presentazione.

Temptation Island è pronto a tornare su Canale 5 e, anche quest'estate, si conferma come uno dei programmi più attesi dal pubblico. Il celebre viaggio nei sentimenti sarà ancora una volta condotto da Filippo Bisciglia e, secondo le indiscrezioni, prenderà il via il 2 luglio in prima serata. La location resta il suggestivo Calalandrusa Beach & Nature Resort di Guardavalle Marina, in provincia di Catanzaro. Il profilo social del programma ha svelato la prima coppia della nuova edizione: Sara e Gabriele. Lui ha raccontato di sospettare un tradimento da parte della fidanzata, mentre lei ha respinto le accuse, attribuendo le difficoltà della relazione alla sua eccessiva gelosia.

Temptation Island: chi sono Sara e Gabriele

In attesa di conoscere tutte le coppie protagoniste - tradizionalmente il programma ne ospita circa sette - la produzione ha già presentato la prima coppia ufficiale dell'edizione 2026: Sara e Gabriele. A scrivere al programma è stato Gabriele, 25 anni, fidanzato con Sara da sei anni e mezzo e convivente con lei da oltre due anni.

"Sono Gabriele, ho 25 anni e sto con Sara da 6 anni e mezzo e conviviamo da 2 anni e mezzo. Scrivo a Temptation Island perché sono innamoratissimo di Sara ma in questi 6 anni e mezzo lei mi ha preso e lasciato quante volte voleva. Ho visto delle chat nel suo telefono, lei nega tutto ma io ho la convinzione sicura che lei mi abbia tradito".

Gabriele e Sara

Parole forti che hanno subito attirato l'interesse dei fan del reality. Ma Sara non è rimasta in silenzio e ha replicato con decisione: "Lui vuole tenermi tutta per sé, nella sua bolla di vetro. Ed è per questo che io arrivo a lasciarlo". Nel video di presentazione è poi andato in scena un acceso botta e risposta. Gabriele ha sottolineato (o rinfacciato) tutto ciò che sostiene di aver fatto per la relazione: "In questa storia penso di aver dato di tutto: dalle cose più futili come viaggi, cene nei *posti stellati".

A interromperlo è stata Sara, che non ha apprezzato l'argomentazione del fidanzato: "Posso fermarti prima che continui a imbarazzarti da solo? Stai parlando solo di cose materiali". Nonostante la stoccata, Gabriele ha provato a difendersi: "Quante volte durante il giorno ti dico 'amore quanto sei fi.a, quanto sei bella'?" La risposta di Sara, ironica e pungente, rischia già di diventare uno dei tormentoni di questa edizione: "Me lo dico anche da sola".

Tra accuse di tradimento, gelosie e incomprensioni, Sara e Gabriele sembrano avere molti nodi da sciogliere, tra circa un mese scopriremo se riusciranno a uscire dal villaggio più uniti di prima oppure se il loro viaggio nei sentimenti terminerà con un falò di confronto definitivo sotto gli occhi di Filippo Bisciglia.