Affari Tuoi: la RAI cancella due puntate questa settimana per le partite della Nazionale

Affari Tuoi sente già odore di vacanze, e Rai 1 sente già quello dei Mondiali. Nonostante l'Italia sia stata esclusa dalla competizione dopo aver fallito le qualificazioni, saranno proprio gli impegni della Nazionale di calcio a fermare il programma condotto da Stefano De Martino per ben due giorni questa settimana.

Il game show infatti non andrà in onda stasera, mercoledì 3 giugno, e domenica 7 giugno. La sospensione si inserisce in una settimana già condizionata dalla chiusura anticipata del programma avvenuta ieri sera, quando l'ammiraglia RAI ha trasmesso lo speciale I volti della Repubblica, in diretta dal Quirinale.

La partita Lussemburgo-Italia sostituisce Affari Tuoi

Stasera su Rai 1, alle 20:30, al posto di Affari Tuoi, andrà quindi in onda in diretta la partita amichevole Lussemburgo-Italia.

La telecronaca sarà affidata ad Alberto Rimedio e Lele Adani. Si tratta di un test importante per la Nazionale, impegnata in una fase di riorganizzazione dopo le recenti difficoltà nel percorso di qualificazione ai Mondiali 2026. La squadra scenderà guidata da Silvio Baldini, promosso temporaneamente dalla panchina dell'Under 21 dopo le dimissioni di Rino Gattuso, in attesa della nomina di un nuovo commissario tecnico.

La partita sarà trasmessa in diretta e in chiaro su Rai 1 HD e sarà disponibile anche in streaming su RaiPlay.

Domenica 7 giugno ancora stop Stefano De Martino

Il game show non sarà trasmesso nemmeno domenica 7 giugno, quando Rai 1 dedicherà la prima serata a un secondo impegno della Nazionale, ancora una partita amichevole.

Gli Azzurri saranno infatti protagonisti di un test match in trasferta contro la Grecia, a Creta. Anche in questo caso la programmazione sportiva sostituirà il tradizionale appuntamento con il gioco dei pacchi.

Quando si fermerà definitivamente Affari Tuoi?

Stefano De Martino alla conduzione di Affari tuoi

Come detto all'inizio, la pausa è solo un assaggio di quanto accadrà tra poche settimane: Affari tuoi si avvicina anche alla chiusura della stagione televisiva in vista dell'estate.

Lo stop è fissato al momento per domenica 19 luglio, con Rai 1 che sta già preparando la sostituzione nel palinsesto estivo. Al suo posto arriverà una nuova edizione de L'Eredità, per la prima volta nella fascia dell'access prime time, affidata a Marco Liorni, scelta pensata per mantenere competitiva la fascia preserale durante i mesi più caldi.

Da Canale 5, infatti, fanno sapere che la temutissima Ruota della Fortuna non smetterà di girare neppure a luglio e agosto.