Campioni del mondo - Italia loves Unesco: ospiti e anticipazioni della serata con Milly Carlucci

L'Arena di Verona si prepara a ospitare una grande serata dedicata ad alcune delle eccellenze culturali italiane riconosciute nel mondo. Stasera su Rai 1 alle 21:30 e in streaming su RaiPlay, andrà in onda Campioni del mondo - Italia loves Unesco, evento condotto da Milly Carlucci e dedicato ai patrimoni che contribuiscono a rendere l'Italia uno dei Paesi più rappresentativi dal punto di vista culturale.

Lo spettacolo celebrerà in particolare due importanti riconoscimenti ottenuti negli ultimi anni: l'ingresso dell'Arte del canto lirico italiano e della Cucina italiana tra i patrimoni immateriali dell'umanità. Nel corso della serata verrà inoltre lanciato il percorso che punta a candidare la canzone napoletana classica come nuovo patrimonio Unesco.

Gli ospiti e la scaletta di Campioni del mondo - Italia loves Unesco

Sul palco saliranno alcuni dei nomi più importanti della musica italiana e internazionale, insieme a grandi protagonisti della lirica. Tra gli ospiti annunciati figurano:

Patti Smith

Plácido Domingo

Vittorio Grigolo

Gianni Morandi

Massimo Ranieri

Gigi D'Alessio

Serena Rossi

Sal Da Vinci

Serena Autieri

Ad accompagnarli saranno inoltre l'Orchestra e il Coro dell'Arena di Verona, insieme a centinaia di musicisti, ballerini, figuranti e artisti coinvolti nella produzione.

Uno dei momenti più attesi della serata sarà il tributo alla canzone napoletana, protagonista del percorso verso la candidatura a Patrimonio immateriale dell'umanità. Tra i brani annunciati figurano:

O sole mio , interpretata da Vittorio Grigolo e Sal Da Vinci

Tu ca nun chiagne , eseguita da Sal Da Vinci

O surdato 'nnammurato , affidata a Gigi D'Alessio

Era de maggio , interpretata da Serena Rossi

Te voglio bene assaje, proposta da Massimo Ranieri

Patti Smith sarà protagonista di una speciale versione sinfonica di Because the Night, accompagnata dall'Orchestra dell'Arena di Verona. Tra gli altri momenti annunciati, anche il duetto tra Plácido Domingo e Serena Autieri. A chiudere la serata sarà Gianni Morandi, che interpreterà Caruso di Lucio Dalla insieme all'Orchestra e al Coro dell'Arena.

Cosa vedremo all'Arena di Verona

La tradizione musicale partenopea rappresenterà uno dei temi centrali dello spettacolo. Da 'O sole mio a Torna a Surriento, la canzone napoletana continua a essere uno dei simboli più riconoscibili della cultura italiana nel mondo. Proprio per questo motivo la serata segnerà l'avvio del percorso ufficiale per la candidatura della canzone napoletana classica nella lista dei patrimoni immateriali dell'umanità dell'Unesco.

Per l'occasione l'Arena di Verona sarà trasformata in un grande spazio scenico dedicato alla musica e alla tradizione gastronomica italiana. All'interno dell'anfiteatro andranno in scena alcuni dei momenti più famosi del repertorio operistico, interpretati da artisti della lirica internazionale. Contemporaneamente, in Piazza Bra, verrà allestita una grande cena popolare sotto le stelle che coinvolgerà circa mille partecipanti.

L'evento vedrà il coinvolgimento di circa 500 artisti tra musicisti, cantanti, ballerini e figuranti e accoglierà inoltre 100 delegati Unesco provenienti da tutto il mondo.