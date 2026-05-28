Temptation Island, caos sigla: fan in rivolta, interviene Filippo Bisciglia

Un semplice video pubblicato sui canali social di Temptation Island ha acceso una vera polemica online. Il cambio di sigla nella clip promozionale ha diviso il pubblico, scatenando commenti e reazioni a catena. A intervenire è stato anche Filippo Bisciglia, protagonista di un momento diventato virale.

Il video social e il "caso" della sigla

L'estate di Canale 5 si conferma ancora una volta legata a Temptation Island, il reality prodotto da Maria De Filippi e condotto da Filippo Bisciglia, che ogni anno continua a registrare ottimi ascolti. Pochi giorni sul profilo ufficiale del programma è stato pubblicato un primo video promozionale che anticipa l'avvio del casting e il ritorno del docu-reality. Ma a far discutere è stata soprattutto la colonna sonora scelta: nel filmato era presente What I've Done dei Linkin Park, invece della tradizionale Love The Way You Lie interpretata da Rihanna.

Filippo Bisciglia

La reazione del pubblico: social in rivolta

Sui social è esplosa una vera e propria "rivolta" da parte dei fan, che da anni associano il brano di Rihanna a Temptation Island e lo considerano parte integrante dell'identità del format. Molti utenti hanno criticato il cambio musicale, sottolineando quanto la sigla originale sia ormai diventata iconica per il reality estivo di Canale 5.

Il video con Filippo Bisciglia e il "ritorno alla sigla storica"

Poche ore dopo la polemica, sull'account Instagram è stato pubblicato un nuovo video con protagonista Filippo Bisciglia. Nel filmato, il conduttore si siede sul divano con lo smartphone e, mentre parte la nuova musica, reagisce con ironia "toccando" il telefono come si faceva un tempo con i televisori quando non funzionavano. Subito dopo, però, parte la storica sigla con la voce di Rihanna.

Il commento di Filippo Bisciglia

A rafforzare il momento è arrivato anche il commento social del conduttore, che ha scritto: "Nessuno tocchi la sigla", scatenando l'entusiasmo dei fan. Il video è stato accolto con grande soddisfazione dal pubblico, che ha interpretato la scena come una conferma del ritorno del brano storico.

Data di inizio e location del programma

Per il momento non è ancora stata annunciata la data ufficiale di inizio del viaggio nei sentimenti e non sono state presentate le nuove coppie protagoniste dell'edizione. Resta invece confermata la location del reality, che dalla precedente edizione si è spostato in Calabria, presso il resort Calalandrusa Beach & Nature a Guardavalle Marina (Catanzaro). La storica location delle edizioni precedenti, l'Is Morus Relais di Santa Margherita di Pula in Sardegna, ha invece ospitato il docu-reality dal 2015 al 2024.