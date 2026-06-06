Omicidio nelle Highland stasera su Rai 2: trama e cast del thriller in prima visione TV

Una remota tenuta scozzese, una morte sospetta e un oscuro segreto di famiglia: ecco trama, cast durata e anticipazioni di Omicidio nelle Highland, il thriller in onda stasera su Rai 2.

Nuovo appuntamento con il ciclo Nel segno del giallo su Rai 2. Stasera, sabato 6 giugno, in prima visione TV, arriva Omicidio nelle Highland, thriller ambientato nelle suggestive Highlands scozzesi. Al centro della storia c'è Kate, un'insegnante americana che accetta un incarico presso una tenuta isolata, senza immaginare che presto si ritroverà coinvolta in un mistero legato a una morte sospetta e a inquietanti segreti familiari.

Omicidio nelle Highlands: la trama del thriller di Rai 2

La storia ruota attorno a Kate, un'insegnante americana che decide di dare una svolta alla sua vita accettando un lavoro in una remota e isolata tenuta scozzese. Il suo compito è quello di occuparsi di una madre e di sua figlia, fuggite da un passato segnato da gravi abusi domestici.

Quello che doveva essere un nuovo inizio e un rifugio sicuro si trasforma però rapidamente in un incubo. Kate si ritrova infatti invischiata in un oscuro mistero familiare. Scavando nel passato della tenuta, l'insegnante scopre dettagli inquietanti sulla precedente educatrice e su una tragica morte che tutti hanno sempre archiviato come una fatalità. Ma è andata davvero così? Il forte sospetto è che si sia trattato, in realtà, di un omicidio premeditato.

Paul Luebke, Brooke Burfitt e Megan Lockhurst

Il cast e i dettagli del film del ciclo Nel segno del giallo

Il regista Ryan Dewar ha guidato un cast ricco di volti del cinema thriller e televisivo. Di seguito l'elenco completo dei protagonisti e dei rispettivi personaggi che vedremo in azione stasera:

Brooke Burfitt interpreta la protagonista Kate Davies

Megan Lockhurst nel ruolo di Annie

Paul Luebke nei panni di Fraser

Anja Cilia interpreta la giovane Hannah

Adam Robertson nel ruolo di Dan

Kevin Walls nei panni di Mark

Mariah Baillie è Paula

Taqi Nazeer interpreta il Detective Mitchell

Deborah Whyte nel ruolo di Fiona

Rachel Flynn nei panni di Olivia

L'appuntamento con la prima visione di Omicidio nelle Highlands è fissato per questa sera, sabato 6 giugno, alle ore 21:20 su Rai 2. Il film sarà disponibile in live streaming sulla piattaforma gratuita RaiPlay, dove resterà fruibile anche successivamente nella modalità on demand. La durata è di 84 minuti circa e terminerà alle 23:00 lasciando spazio alla rubrica Nella mente di Narciso.