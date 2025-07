Temptation Island, anticipazioni stasera su Canale 5: primo falò di confronto in arrivo dopo solo due giorni

Sta per partire la nuova edizione di Temptation Island, il programma prodotto da Maria De Filippi e condotto come sempre da Filippo Bisciglia, che torna stasera in prima serata su Canale 5 con un cast formato da sette coppie pronte a mettere alla prova il loro amore tra tentazioni e confronti.

Sonia Mattalia chiede il falò di confronto già dopo due giorni?

Secondo le ultime anticipazioni raccolte da Dagospia, però, le emozioni forti non tardano ad arrivare: una delle coppie, infatti, è già in crisi dopo appena due giorni dall'inizio del viaggio nei sentimenti. Si tratta di Sonia Mattalia e Alessio, entrambi avvocati, la cui storia sembra essere giunta a un punto di rottura.

Sonia, 48 anni, avrebbe già richiesto il falò di confronto con il compagno Alessio, 39 anni, spinta da ciò che ha visto nei filmati riguardanti i comportamenti di lui all'interno del programma. La donna sarebbe arrivata a voler abbandonare l'avventura televisiva, desiderosa di un chiarimento immediato per salvare quel che resta del rapporto. Al momento non è chiaro se Alessio abbia accettato la proposta o se invece abbia preferito rimandare, per vivere appieno le dinamiche del gioco.

Sonia e Alessio

La presentazione della coppia: un rapporto "al limite"

A scrivere al programma era stato proprio Alessio, che aveva spiegato così la sua partecipazione: "Sono Alessio, ho 39 anni e nella vita faccio l'avvocato. Ho scritto io a Temptation Island perché il nostro rapporto è turbolento. Vivo le nostre giornate con un mix di emozioni pressoché negative, che mi fanno soffrire."

Sonia, dal canto suo, aveva ammesso di aver pensato lei stessa di chiedere di partecipare al programma, per capire meglio cosa stesse succedendo: "Sono Sonia M., ho 48 anni. In questi ultimi due anni ho notato un allontanamento emotivo da parte di Alessio, con comportamenti che mi hanno fatto dubitare dei suoi sentimenti."

Nella presentazione, aveva inoltre sottolineato quanto avesse investito nel rapporto, non solo emotivamente, ma anche concretamente, aiutando Alessio nel suo percorso professionale fino a permettergli di esercitare la professione forense direttamente in casa sua: "L'ho aiutato quando è diventato avvocato e tuttora esercita nello studio che ho messo a disposizione."

La location di questa edizione

Dopo ben undici edizioni girate a Is Morus Relais di Santa Margherita di Pula, in Sardegna, da quest'anno il reality si trasferisce in Calabria, al Calalandrusa Beach & Nature Resort, situato a Guardavalle, in provincia di Catanzaro. Anche il Pinnettu cambierà nome, assumendo una nuova denominazione ispirata alla tradizione calabrese, come ha anticipato proprio Filippo Bisciglia.