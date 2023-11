Superman: Legacy, nuovi dettagli sulla trama rivelano il villain protagonista del reboot [rumor]

Nuovi rumor svelerebbero ulteriori dettagli sulla trama di Superman: Legacy e l'identità del cattivo protagonista del reboot di James Gunn. Secondo quanto rivelato dall'insider ViewerAnon, nel nuovo universo costruito da Gunn Superman avrà come antagonista l'alieno Brainiac, come già tempo fa si era ipotizzato grazie a un leak pubblicato dall'account ufficiale di Superman.

Nei fumetti Brainiac è comunemente rappresentato come un androide superintelligente proveniente dal pianeta Colu, ossessionato dall'idea di raccogliere l'intera conoscenza dell'universo. Il cattivo è stato creato dallo scrittore Otto Binder e dall'artista Al Plastino e ha debuttato nell'albo numero 242 della collana Action Comics della DC Comics.

Sempre la stessa fonte rivela che il Medio Oriente sarà parte integrante di questa storia e che Superman si ritroverà sotto i riflettori di tutto il mondo dopo aver tentato di recuperare una tecnologia kryptoniana scomparsa che potrebbe contenere le risposte al suo passato.

Ecco cosa ha scritto l'insider: "Superman è all'inizio della sua carriera e non è ancora famoso. La sua grande rivelazione pubblica avviene in Medio Oriente, dove i terroristi sono entrati in possesso della tecnologia kryptoniana. Waller e Sam Lane inviano The Authority per indagare e credono che Superman sia il responsabile. Superman è venuto a conoscenza della tecnologia nella Fortezza della Solitudine e spera che lo possa aiutare a scoprire le sue vere origini. In ogni caso, il villain protagonista è Brainiac, che tira le fila di tutto".

Ricordiamo che The Authority è una squadra di supereroi cupa e violenta apparsa nella serie a fumetti Stormwatch. James Gunn ha annunciato un film su The Authority, che si preannuncia essere il film più violento del nuovo DC Universe.

Superman: Legacy racconta la storia del viaggio di Superman per riconciliare la sua eredità kryptoniana con la sua educazione umana come Clark Kent di Smallville. Il regista ha specificato che il film non seguirà le vicende del kryptoniano da giovane. David Corenswet interpreta l'Uomo d'Acciaio, mentre Rachel Brosnahan sarà Lois Lane. Altre recenti aggiunte al cast includono Isabela Merced nel ruolo di Hawkgirl, Edi Gathegi nel ruolo di Mister Terrific, Nathan Fillion nel ruolo di Guy Gardner, Anthony Carrigan nel ruolo di Metamorpho e Gabriela de Faría nel ruolo di The Engineer. Superman: Legacy uscirà nelle sale l'11 luglio 2025.