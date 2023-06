Superman: Legacy, David Corenswet e Rachel Brosnahan saranno Clark Kent e Lois Lane

Saranno David Corenswet e Rachel Brosnahan gli interpreti di Clark Kent e Lois Lane nel film Superman: Legacy, scritto e diretto da James Gunn.

La decisione è stata presa dopo alcuni test compiuti alla presenza anche di Peter Safran, co-CEO di DC Studios, che hanno visto i due attori recitare con i costumi e il trucco dei personaggi.

La scelta dei protagonisti

Le ultime fasi delle audizioni per assegnare l'iconico ruolo di Clark Kent in Superman: Legacy si sono svolte nel corso di due giorni, uno dei quali con i potenziali interpreti che indossavano il costume dell'eroe. La scelta sembra sia avvenuta poco dopo per evitare eventuali problemi con il possibile sciopero che potrebbe annunciare il sindacato degli attori il 30 giugno.

Per ora Warner Bros non ha inoltre svelato, come ha fatto notare Deadline, se parteciperà al San Diego Comic-Con 2023. Se questo accadesse si potrebbe quindi assistere a una presentazione ufficiale dei nuovi protagonisti della saga del supereroe.

Gunn ha confermato la notizia del casting sottolineando che i due protagonisti sono anche delle splendide persone, oltre a fantastici attori.

I possibili annunci in arrivo

Dopo i nomi di David Corenswet, conosciuto per ruoli come quelli in Pearl e The Politician, e Rachel Brosnahan, la star della serie La fantastica signora Maisel, per i ruoli di Clark Kent e Lois Lane, nei prossimi giorni potrebbero essere svelati quelli del malvagio Lex Luthor e dell'amico di Clark, Jimmy Olsen.

James Gunn sarà sceneggiatore e regista del progetto.