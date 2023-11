Superman: Legacy, María Gabriela De Faría sarà la villain The Engineer

María Gabriela De Faría è entrata nel cast di Superman: Legacy con il ruolo di Angela Spica, ovvero The Engineer.

L'attrice venezuelana è conosciuta per aver recitato in comedy televisive come Animal Control e The Moodys.

Il ruolo affidato all'attrice

Nel film Superman: Legacy, scritto e diretto da James Gunn, María Gabriela de Faría sarà quindi una villain.

Tra le pagine dei fumetti il personaggio, creato da Warren Ellis e Bryan Hitch, ottiene dei poteri grazie alla nanotecnologia impiantata nel suo corpo.

Angela Spica è stata introdotta tra le pagine nel 1999, nel primo numero di The Authority.

I primi dettagli del film

Il cinecomic, in arrivo nelle sale l'11 luglio 2025, racconterà la storia del giovane Clark Kent mentre cerca di trovare un equilibrio tra le sue origini kryptoniane e la vita sulla Terra a Smallville, in Kansas. Il giovane, che sarà interpretato da David Corenswet, incarnerà la verità, la giustizia e lo stile di vita americano, venendo guidato dalla gentilezza umana in un mondo che considera questo sentimento qualcosa di passato.

Nel cast ci saranno poi Rachel Brosnahan nella parte di Lois Lane, Nathan Fillion che sarà Guy Gardener/Green Lantern, Isabela Merced nei panni di Hawkgirl, Edi Gathegi che sarà Mister Terrific, e Anthony Carrigan nei panni di Metamorpho.