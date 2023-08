Superman: Legacy, James Gunn chiarisce che il suo non sarà un film sul 'giovane Superman'

James Gunn, il regista di Superman: Legacy, in un recente post di Threads risponde a un fan che ha chiesto se il suo "film sul giovane Superman" sarà ambientato nel passato, dicendo: "Non ho mai fatto un film su 'Superman giovane', ma solo un film su Superman" fugando così ogni dubbio.

A dire il vero, parte del motivo per cui i fan hanno pensato che la storia avrebbe portato in scena un giovane Superman è stato un commento dello stesso Gunn sul perchè abbia dato il ruolo dell'eroe a David Corenswet sostituendo Herny Cavill. A dicembre infatti aveva scritto su Twitter: "Nelle fasi iniziali, la nostra storia si concentrerà su una parte precedente della vita di Superman, quindi il personaggio non sarà interpretato da Henry Cavill", affermazione che aveva fatto pensare che sarebbe stato messo in scena un Clark Kent giovane visto che Cavill ha 40 anni mentre Corenswet 30. In realtà oggi scopriamo che non sarà un giovane Superman quello che vedremo sul grande schermo.

Un'immagine di Henry Cavill nei panni di Superman in L'uomo d'acciaio

Superman: Legacy

Con Superman: Legacy, James Gunn sta ravviando tutto l'universo DC. A giugno, Corenswet è stato annunciato come nuovo Superman insieme a Rachel Brosnahan come Lois Lane. Il film uscirà l'11 luglio 2025 e Gunn prevede di iniziare le riprese all'inizio del 2024. Nel cast ci saranno anche altri personaggi come Lex Luthor, ruolo per cui i rumor stanno indicando molti attori, tra cui Daniel Craig e Glenn Howerton, e i supereroi The Authority.

Superman: Legacy è il primo progetto che sarà interamente realizzato da Gunn e dal co-CEO Peter Safran.