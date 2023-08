Superman: Legacy, il villain svelato per sbaglio in un leak DC?

In un tweet poi cancellato, DC potrebbe aver fornito dettagli troppo particolareggiati sulla presenza di un villain classico in Superman: Legacy di James Gunn.

DC potrebbe aver svelato l'identità del villain dell'atteso Superman: Legacy, nuovo progetto di James Gunn e primo in veste di co-CEO dello studio.

Dopo che è stato confermato ufficialmente il casting di David Corenswet nei panni del prossimo Superman e di Rachel Brosnahan in quelli di Lois Lane, il pubblico attende ora di conoscere la natura del cattivo o dei cattivi che l'eroe più celebre dei fumetti dovrà affrontare nel film.

Sappiamo che Superman: Legacy vedrà l'apparizione del gruppo di villain noto come The Authority, la cui morale discutibile potrebbe alimentare lo scontro con l'Uomo d'Acciaio, ma in molti sono convinti che non saranno loro i principali antagonisti del film. Voci suggeriscono che Clark Kent affronterà Lobo, il che permetterebbe il debutto di Jason Momoa nei panni del personaggio e il suo addio ad Aquaman.

Ecco chi potrebbe essere il villain di Superman: Legacy secondo un leak

L'account Twitter ufficiale di Superman ha rivelato tre degli archi dei fumetti del personaggio che hanno ispirato il reboot di James Gunn Superman: Legacy. Il tweet è stato poi cancellato, ma una delle tre storie elencate alluderebbe alla possibile presenza di Brainiac come principale villain.

I fumetti in questione sono Action Comics #866-780 di Geoff Johns e Gary Frank, altrimenti noto semplicemente come Brainiac. La storia vede l'alieno ossessionato dalla conoscenza Brainiac che punta gli occhi sulla Terra e sull'Uomo d'Acciaio che la protegge. Il cattivo ha la tendenza a recarsi in vari mondi per impossessarsi letteralmente della gente e delle città da aggiungere al suo vasto serbatoio di risorse e conoscenze.

Un altro fumetto della lista è il già annunciato All-Star Superman di Grant Morrison e Frank Quitely, che vede l'Uomo d'Acciaio morire a causa della sovraesposizione ai raggi solari. Il kryptoniano si propone di compiere quante più imprese eroiche possibile nel tempo che gli rimane mentre cerca di far pace con il suo destino.

Infine, il terzo albo è Superman: Birthright di Mark Waid, che si concentra sulla storia delle origini del personaggio, in particolare quando l'eroe ha deciso che doveva fare di più con i suoi poteri.

Possibile, dunque, che in Superman: Legacy il Clark Kent di David Corenswet se la vedrà con Brainiac, villain classico dei fumetti che a un certo punto era stato preso in considerazione anche come antagonista di Man of Steel 2. Il cattivo è apparso in vari media di Superman al di fuori del film. Recentemente è stato l'antagonista chiave del videogioco Injustice 2 ed è persino destinato a diventare il principale cattivo in Suicide Squad: Kill the Justice League.

Brainiac è stato anche il villain centrale della serie SyFy Krypton, che narrava le vicende del pianeta da cui Superman ha origine 200 anni prima del suo arrivo sulla Terra.

Superman: Legacy arriverà nei cinema l'11 luglio 2025.