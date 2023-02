The Authority potrebbe essere il film più violento del nuovo DC Universe

Tra i numerosi progetti annunciati ieri sera da James Gunn c'è stato uno in particolare che ha colto di sorpresa i fan: The Authority, un team di supereroi più cupo e violento del solito.

Durante la presentazione del nuovo corso del DC Universe James Gunn ha annunciato con entusiasmo un film su The Authority, una squadra di supereroi cupa e violenta vista nella serie a fumetti Stormwatch. Un annuncio che in pochi avrebbero predetto.

"The Authority. Che dire, si tratta di uno dei miei progetti preferiti. Ci sto lavorando duramente con uno sceneggiatore e stiamo mappando assieme la storia da raccontare. Si tratta di un film molto grande e non so quanti di voi siano familiari con The Authority. Sono una squadra di supereroi molto diversa dal solito perchè ritengono che il loro mondo sia rotto e l'unico modo per ripararlo sia quello di agire a modo loro. Questo significa anche uccidere persone, rovesciare governi, seminare il caos e tutto quanto sia necessario, a modo loro, per rendere il mondo un posto migliore" ha dichiarato James Gunn.

Dichiarazioni che lasciano presagire come il film possa essere il più violento del nuovo DC Universe. I personaggi di The Authority provengono dalla casa editrice Wildstorm prima che venisse inglobata da DC Comics. Sono poi stati rebootati come parte dell'iniziativa New 52 nel 2011.

Gunn ha poi aggiunto: "Non sarà solo una storia di eroi e cattivi, e non tutti i film e le serie TV riguarderanno la classica lotta tra buono e cattivo. Ci sono persone moralmente discutibili che operano in un'area grigia come nel caso di The Authority".