Superman: Legacy, James Gunn conferma la data di inizio delle riprese

Il regista e scrittore del nuovo film sull'Uomo d'acciaio, Superman: Legacy, ha finalmente confermato quando le riprese prenderanno il via.

Archiviata la pratica Marvel con Guardiani della Galassia Vol. 3, da molti definito come il capitolo più emozionante dell'intera trilogia, James Gunn è pronto ad assolvere i suoi compiti alla DC iniziando con la scrittura e regia di Superman: Legacy. In una recente intervista a Wired, Gunn ha confermato la data di inizio delle riprese.

Superman: Legacy, quando partiranno le riprese

"Inizieremo a girare a gennaio" ha detto il regista, confermando il rumor di Heroic Hollywood e che vi avevamo riportato su queste pagine. Le riprese dovrebbero svolgersi ad Atlanta, in Georgia, location già ampiamente utilizzata in passato per altri film.

Di recente è stato proprio Gunn ad annunciare su Instagram l'avvio della fase di pre-produzione di Superman: Legacy, mentre l'attore che andrà a interpretare il nuovo uomo d'acciaio dopo l'uscita di Henry Cavill dal mondo DC non è ancora stato annunciato.

Di cosa parla Superman: Legacy?

Come svelato nella prima sinossi di Superman: Legacy, il film dovrrebbe raccontare la storia del viaggio di Superman per riconciliare la sua eredità kryptoniana con la sua educazione umana nei panni di Clark Kent di Smallville, Kansas. È l'incarnazione della verità, della giustizia e dei valori americano, guidati dalla gentilezza umana in un mondo che considera la gentilezza fuori moda.

Superman: Legacy arriverà nelle sale l'11 luglio 2025. Si vocifera che il film potrebbe introdurre anche un nuovo Lex Luthor dopo l'interpretazione fortemente criticata di Jesse Eisenberg nello SnyderVerse.