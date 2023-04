Superman: Legacy, ecco quando partiranno le riprese del nuovo film di James Gunn

Cresce l'attesa dei fan nel confronti della nuova avventura dedicata all'uomo d'acciaio in arrivo sul grande schermo. Superman: Legacy, scritto e diretto da James Gunn, aprirà il primo ciclo del nuovo DC Universe. Un nuovo report ha fatto luce sulla possibile data di inizio delle riprese del film.

Secondo Heroic Hollywood, le riprese di Superman: Legacy dovrebbero iniziare a gennaio 2024 ad Atlanta, in Georgia, location già ampiamente utilizzata in passato per altri film. Di recente è stato proprio Gunn ad annunciare su Instagram l'avvio della fase di pre-produzione di Superman: Legacy, mentre l'attore che andrà a interpretare il nuovo uomo d'acciaio dopo la dipartita di Henry Cavill dal mondo DC non è ancora stato annunciato.

Come svelato nella prima sinossi di Superman: Legacy, il film dovrrebbe raccontare la storia del viaggio di Superman per riconciliare la sua eredità kryptoniana con la sua educazione umana nei panni di Clark Kent di Smallville, Kansas. È l'incarnazione della verità, della giustizia e dei valori americano, guidati dalla gentilezza umana in un mondo che considera la gentilezza fuori moda.

Superman: Legacy arriverà nelle sale l'11 luglio 2025. Si vocifera che il film potrebbe introdurre anche un nuovo Lex Luthor dopo l'interpretazione fortemente criticata di Jesse Eisenberg nello SnyderVerse.