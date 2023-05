Superman: Legacy, nel film ci sarà Lex Luthor? E chi potrebbe interpretarlo? Gli ultimi rumor

Continuano i rumor e le indiscrezioni su Superman: Legacy, l'atteso cinecomic DC scritto e diretto da James Gunn, nel quale parrebbe proprio esserci già anche Lex Luthor. Vediamo insieme cosa lo farebbe pensare, e chi potrebbe chiamare all'appello Gunn per interpretarlo.

Tra fancast su Superman ed effettivi rumor sui casting di Superman: Legacy, il film di James Gunn continua ad essere uno dei più chiacchierati sul web, e per ovvie ragioni.

La nuova avventura cinematografica dell'Uomo d'Acciaio incuriosisce per tanti aspetti, in primis per i nuovi interpreti dei personaggi che più volte abbiamo visto sullo schermo in carne e ossa, e che ora potranno vantare ancora una nuova versione.

E se di Clark Kent e Lois Lane abbiamo già parlato, questa volta tocca a uno dei villain per eccellenza, Lex Luthor, che pare possa comparire fin da subito anche in questo film.

Superman: Legacy segnerà il nuovo inizio del DC Universe nel 2025

Lex Luthor in Superman: Legacy?

Jeff Sneider aveva già anticipato la presenza di Lex Luthor in Superman: Legacy, ma nuovi rumor vorrebbero Gunn in attiva ricerca di un attore nero per interpretare la parte dell'antagonista del film che, secondo quanto sostenuto anche da The Wrap, andrebbe sotto il nome di Apex.

Ora, non è detto che l'Apex qui indicato corrisponda necessariamente a Luthor, ma se si fa riferimento alla versione di Lex Luthor con dei poteri, chiamata per l'appunto "Apex Lex", allora potrebbe benissimo trattarsi di lui.

In tal caso, suggerisce CBM, una possibilità come interprete di Lex potrebbe averla Chukwudi Iwuji, star di Peacemaker e interprete dell'Alto Evoluzionario in Guardiani della Galassia Vol. 3 (sappiamo inoltre che Gunn collabora volentieri con attori con cui ha già lavorato in precedenza).

Superman: Legacy, James Gunn anticipa la presenza di qualche star de I Guardiani della Galassia?

Per ora, comunque, si tratta solo di voci e ipotesi, ma vi terremo aggiornati su ulteriori sviluppi.

Superman: Legacy arriverà nel 2025 al cinema.