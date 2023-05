Superman: Legacy, James Gunn anticipa la presenza di qualche star de I Guardiani della Galassia?

Il "papà" dei Guardiani della Galassia James Gunn non abbandona i suoi "figli", e sembra promettere che rivedremo alcune star Marvel in Superman: Legacy.

Rivedremo per caso qualche attore del franchise Marvel I Guardiani della Galassia nel cinecomic Superman: Legacy diretto da James Gunn o in un'altra produzione DC? A detta del regista di entrambi, senz'altro.

Non è un segreto che a James Gunn piaccia lavorare con persone fidate, e nelle sue opere abbiamo visto spesso dei volti familiari, presenti in altri suoi lavori.

Anche in Guardiani della Galassia Vol. 3 è stato rispettato questo trend, e non sembra che andrà differentemente quando Superman: Legacy arriverà nelle sale.

Da Marvel a DC

A Gunn, regista e sceneggiatore del nuovo film sull'Uomo dì'Acciaio, è infatti stato domandato se in una delle imminenti pellicola DC ritroveremo qualche star del franchise Marvel da lui guidato, e la sua risposta è stata tanto breve quanto concisa, come riporta CB.

"Sì".

Nonostante la vaghezza della domanda, è difficile pensare che si tratti di un altro film che non sia Superman: Legacy, ma staremo a vedere. Anche perché, adesso partono le scommesse su chi potrebbe interpretare chi...

Karen Gillan vorrebbe collaborare di nuovo con James Gunn: "Mi piacerebbe essere Poison Ivy"

Di recente, Karen Gillan aveva espresso la volontà di vestire i panni di Poison Ivy nell'universo DC, mentre Michael Rosenbaum aveva ipotizzato un ritorno come Lex Luthor, ma voi cosa ne dite? Chi vorreste vedere nel DCU di James Gunn, ora che la trilogia dei Guardiani si è conclusa?