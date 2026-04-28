Avengers: Secret Wars, dopo Steve Rogers Marvel punterà tutto su due nuovi leader

Le anticipazioni che continuano a fioccare su Avengers: Doomsday hanno ormai rivelato il ruolo centrale di Steve Rogers, il cui ritorno a sorpresa rappresenta uno dei colpi di scena più intriganti dell'MCU dopo quello di Robert Downey Jr. nei panni del villain Dottor Destino.

Se Captain America sarà al centro del primo dei due cinecomic eventi diretti dai fratelli Russo, a quanto pare la musica cambierà nel caso di Avengers: Secret Wars dove a guidare la riscossa dei Vendicatori saranno altri due eroi. Un nuovo scoop avrebbe indicato di chi si tratterà.

Robert Downey Jr. nei panni di Victor Van Doom, alias Dottor Destino

Chi guiderà i Vendicatori in Avengers: Secret Wars?

Dopo aver detto addio al ruolo di Steve Rogers nel finale di Avengers: Endgame, Chris Evans tornerà ufficialmente nei panni del personaggio in Avengers: Doomsday, come ha anticipato il primo dei teaser diffusi a Natale. Ha tenuto i fan con il fiato sospeso per un po', ma ora è chiaro che la Marvel ha ancora in serbo molte sorprese per il personaggio che, in Doomsday, avrà un ruolo di primo piano. Secondo i primi rumor, lui e Thor (Chris Hemsworth) guideranno l'attacco contro il Dottor Destino.

Si parla anche di una possibile vendetta di Destino direttamente alle azioni di Steve Rogers che, scegliendo di restare nel passato per vivere la sua storia d'amore con Peggy Carter, avrebbe creato una linea temporale alternativa che ha danneggiato la famiglia di Victor Van Doom. A confermare il ruolo di guida dei Vendicatori di Steve Rogers è stato lo scooper MTTSH, ma in Avengers: Secret Wars le cose potrebbero essere molto diverse.

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A raccogliere l'eredità di Captain America sarà un duo inedito

Invece di continuare a ruotare attorno a Steve Rogers, in Secret Wars i riflettori potrebbero spostarsi su una coppia inedita di eroi: lo Spider-Man di Tom Holland e il Wolverine di Hugh Jackman.

A suggerirlo sono i rumor riferiti da Geektyrant.com, il quale aggiorna anche sulla possibilità che Robert Downey Jr. torni a vestire i panni di Tony Stark in qualche forma, potenzialmente ricoprendo un doppio ruolo nel caos del Multiverso MCU.

In conclusione, anche se Steve Rogers preparerà il terreno, potrebbe non essere lui a guidare l'attacco finale a destino e agli altri villain di Secret Wars.