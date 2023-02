Superman: Legacy segnerà il nuovo inizio del DC Universe nel 2025

Arriverà nelle sale l'11 luglio 2025 Superman: Legacy, questo il titolo ufficiale del nuovo film sull'uomo d'acciaio. Al momento non si hanno dettagli sull'attore che avrà l'onore di vestirne i panni, ma sappiamo che il film sarà scritto da James Gunn, da sempre professatosi un grande fan di Superman.

L'annuncio è arrivato nel corso della presentazioni di ieri del primo capitolo della nuova fase del DCU, intitolato Gods & Monsters. Superman: Legacy sarà il primo film di questo nuovo ciclo in casa DC e l'attesa dei fan è alle stelle. Non si tratterà di una storia di origini, come ribadito da Peter Safran che spiega:

"Non è una origin story. La storia ruota attorno alle difficoltà che Superman incontra nel bilanciare la sua origine Kryptoniana con la sua educazione da umano. Superman rappresenta la verità, la giustizia e il modo americano. È la gentilezza in un mondo che pensa alla gentilezza come antiquata".

James Gunn è stato brutalmente sincero su DC Extended Universe e SnyderVerse: "Era tutto incasinato"

Trattandosi di un'iterazione più giovane dell'uomo d'acciaio, Henry Cavill non farà più parte del DC Universe, come confermato in passato. Sulla questione, a lungo dibattuta dai fan, James Gunn ha voluto commentare in questo modo: "Per me, per questa storia, non è Henry. Mi piace Henry: è un ragazzo grandioso. Penso sia stato trattato male da tante persone, tra cui gli ex vertici di questa società. Ma questo Superman non è Henry per vari motivi".