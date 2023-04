Super Mario Bros. Il Film domina ancora il box office USA, solo 7 milioni per Renfield con Nicolas Cage

Super Mario Bros. Il Film lascia solo le briciole ai rivali conquistando per la seconda settimana consecutiva la vetta del box office USA con un incasso di capogiro di 87 milioni che portano il film, miglior risultato di sempre per un adattamento videoludico, a un totale domestico di quasi 348 milioni e a un incasso globale di 678 milioni. Qui la nostra recensione di Super Mario Bros. Il Film. Nel nuovo adattamento per il grande schermo del videogioco cult Super Mario Bros., Chris Pratt dà voce a Mario e Charlie Day a Luigi. Anya Taylor-Joy, la star della serie La regina degli scacchi, è la Principessa Peach. Jack Black dà voce al villain Bowser, Keegan-Michael Key è Toad, Seth Rogen doppia Donkey Kong, Fred Armisen interpreta Cranky Kong, Kevin Michael Richardson è Kamek e il comico Sebastian Maniscalco interpreta Spike.

Alle spalle dell'idraulico Mario fa il suo debutto L'Esorcista del Papa, con Russell Crowe nel ruolo del vero esorcista, Padre Gabriele Amorth. Il film, diretto da Julius Avery, apre con 9,1 milioni di incasso da 3.178 sale e segna una media per sala di 2.879 dollari. Apertura inferiore alle aspettative per un film che fa discutere tanto da far intervenire lo stesso Vaticano, che critica le invenzioni e lo splatter presenti nella storia, di cui parliamo anche nella nostra recensione de L'Esorcista del Papa.

Altri 8 milioni di dollari portano John Wick 4 a un totale domestico di oltre 160 milioni. La pellicola con Keanu Reeves prosegue la sua marcia trionfale al botteghino dopo aver incantato i fan. Come anticipa la nostra recensione di John Wick 4, un malconcio John Wick unisce le forze con Bowery King (Laurence Fishburne) per affrontare la Gran Tavola, un consiglio di dodici signori del crimine che governano le organizzazioni criminali più potenti della malavita. Con la taglia sulla sua testa in costante aumento, Wick porta la sua lotta contro la Gran Tavola alla ricerca dei membri più potenti della malavita, da New York a Parigi, da Osaka a Berlino.

Al quarto posto troviamo il debutto di Renfield, horror vampiresco interpretato dalla star Nicolas Cage nei panni di Dracula e da Nicholas Hoult. Del film si parla da settimane sia per l'interpretazione "estrema" di Cage sia per la curiosa natura del film, ma il pubblico americano non sembra aver risposto a dovere visto che la pellicola si ferma a un deludente incasso di 7,7 milioni da 3.375 sale e una media per sala di 2.302 dollari. È un inizio particolarmente debole per Renfield perché il film è costato 65 milioni di dollari, oltre ai costi promozionali, e le reazioni tiepide del pubblico non fanno ben sperare in termini di passaparola. Vedremo come andrà da noi a partire dal 27 aprile, quando l'horror approderà nei cinema italiani.

In quinta posizione scende l'acclamata pellicola diretta e interpretata da Ben Affleck, Air - La storia del grande salto, che racconta i retroscena della nascita delle Nike Air e del loro inventore. Altri 7,7 milioni portano il film a un totale di 33,2 milioni. Scoprite la nostra recensione di Air - La storia del grande salto.