Super Mario Bros 2, ci siamo: svelati titolo e logo del sequel

A marzo Nintendo e Illumination avevano annunciato ufficialmente il sequel di Super Mario Bros, indicando anche che sarebbe uscito nelle sale il 3 aprile 2026.

Sebbene il seguito fosse praticamente garantito grazie all'enorme successo del film al botteghino, da allora sono emersi pochissimi aggiornamenti in merito. Tuttavia, la prima occhiata a logo e titolo ufficiali del sequel è stata rivelata grazie alla presentazione agli investitori IMAX.

Sembra che il sequel si intitolerà semplicemente Super Mario Bros 2 e che il logo del film riprenderà il design della pellicola originale, ma con un gigantesco "2" rosso accanto. Un nome e un logo semplici per il sequel, che riflettono lo stile caratteristico che aveva già convinto tutti la prima volta.

Super Mario Bros. - Il film: un'immagine tratta dal film

I lettori devono tenere presente che non si tratta di una conferma diretta e che il titolo e il logo non sono stati rivelati ufficialmente da Nintendo e Illumination. In pratica, potrebbero cambiare man mano che la data di uscita si avvicinerà. Tuttavia, se il titolo risultasse corretto, sfaterebbe alcune delle voci che si erano diffuse sul sequel.

Nei mesi successivi all'annuncio, infatti, alcune voci avevano affermato che il prossimo film di Mario non sarebbe stato un seguito diretto, ma uno spin-off incentrato su Donkey Kong o Luigi. Sebbene sia Charlie Day che Seth Rogen si siano dichiarati interessati a realizzare degli spin-off con protagonisti i loro personaggi, non c'è ancora nulla che faccia pensare che il prossimo film sarà uno spin-off, piuttosto che un sequel diretto.

Il primo film aveva offerto una breve anticipazione sul sequel, mostrando un uovo verde di Yoshi che si schiudeva nelle fogne di Brooklyn. Anche un branco di Yoshi fa una breve apparizione sullo sfondo di Super Mario Bros. Il Film, non avevano molto spazio nel film.