Nicholas Cage è Dracula in Renfield ma somiglia a Giucas Casella, su Instagram la foto è virale

Nicholas Cage nel film Renfield vestirà i panni di Dracula. Il trailer che anticipa l'uscita del film, ha mostrato l'attore truccato che, incredibilmente, somiglia più a Giucas Casella che al più famoso vampiro della storia della letteratura e del cinema. Il post, pubblicato sulla pagina Instagram di Ghetto Trash, è diventato virale, togliendo l'effetto horror voluto dal regista Chris McKay.

Renfield, che uscirà in Italia il prossimo 13 aprile, in America ha ottenuto il Rating R, ovvero sarà vietato ai minori. In Italia, per il momento, il film, dopo l'uscita del trailer ufficiale, ha suscitato solo molta ilarità. Tutta colpa della somiglianza tra il Dracula di Nicolas Cage e il mentalista televisivo Giucas Casella.

La foto pubblicata dalla pagina Instagram ha ottenuto oltre 50mila like. Tra i tanti commenti si legge: "Mio Dio senza leggere la didascalia l'ho pensato che paura" e "Pensavo fosse lui travestito per halloween" e "In che senso non è lui?". Nessuna dichiarazione da Giucas Casella, che sicuramente sarà al corrente di questa simpatica casualità.

Ispirato al classico di Bram Stoker, Renfield vedrà Nicolas Cage nel ruolo di Dracula in una storia scritta dall'autore di The Walking Dead, Robert Kirkman, e prodotta e diretta da Chris McKay. Il film adotterà il punto di vista del servo Renfield, interpretato da Nicholas Hoult. Nella versione del personaggio ideato da Bram Stoker, R.M. Renfield era stato ricoverato in un istituto psichiatrico dopo essere stato considerato pazzo a causa dei suoi racconti legati alla sua esperienza con Dracula.