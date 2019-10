Star Wars: L'Ascesa di Skywalker risponderà alla domanda "Chi è Rey?", la conferma dello sceneggiatore

Star Wars: L'Ascesa di Skywalker farà chiarezza sul personaggio di Rey, come rivela uno degli sceneggiatori. Sono in molti i fan che si chiedono chi sia realmente Rey e quali siano le sue origini. A quanto pare, finalmente avremo le risposte nel film in arrivo.

Daisy Ridley ha fatto il suo debutto in Star Wars: Il risveglio della forza nel 2015 e fin da subito ha attirato l'attenzione del grande pubblico. In molti si sono subito chiesti se la scavatrice di Jakku non fosse, in realtà, la figlia di Luke oppure di Han Solo e Leia. Il franchise, però, finora non ha rivelato molto del background di Rey.

Star Wars: The Rise of Skywalker - Daisy Ridley appare nel primo teaser

In Star Wars: Gli ultimi Jedi Kylo Ren dice a Rey che i suoi parenti non era nessuno, solo due poveracci che l'hanno abbandonata, smontando tutte le teorie legate alla sua eredità nobile, ma sono in molti a sospettare che quella di Kylo sia in realtà una menzogna. Ci penserà Star Wars: L'Ascesa di Skywalker a rivelarci la verità sui genitori di rey, come conferma lo sceneggiatore Chris Terrio in un'intervista a Empire:

"La domanda è semplice, 'Chi è Rey?' Domanda non solo in senso letterale, ma anche spirituale. Come può Rey diventare l'erede spirituale dei Jedi? Le persone vogliono saperne di più della storia di Rey, ma vogliono anche sapere che tipo di personaggio è. Come troverà il coraggio e la forza interiore di utilizzare il potere che ha ereditato?"

Star Wars: L'ascesa di Skywalker, J.J. Abrams: "Ecco perché Palpatine doveva tornare"

Il materiale di Star Wars: The Rise of Skywalker mostrato nel corso del D23 lascerebbe intendere che Rey possa essere diventata una maestra Jedi. Nel teaser trailer la voiceover di Luke parla di "migliaia di generazioni che vivono in te ora", lasciando intendere che si riferisca proprio a Rey. In più vi è da chiarire l'aspetto del legame di Rey col Lato Oscuro che ha messo in alarme in allarme i fan.

Le risposte le avremo al cinema a partire dal 18 dicembre con l'uscita italiana di Star Wars: The Rise of Skywalker.