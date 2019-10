Star Wars: L'ascesa di Skywalker, J.J. Abrams: "Ecco perché Palpatine doveva tornare"

J.J. Abrams ha svelato la ragione del ritorno di Palpatine in Star Wars: L'ascesa di Skywalker.

Come giustificherà Star Wars: L'Ascesa di Skywalker la ricomparsa dell'Imperatore Palpatine? Questo lo scopriremo al cinema a dicembre. Quel che è certo è che il film dovrà dare una spiegazione articolata per giustificare il ritorno dell'oscuro villain. In un'intervista a Empire Magazine, il regista J.J. Abrams ha svelato il motivo per cui riteneva necessario riportare in vita Palpatine per la fine della saga di Skywalker:

"Alcune persone ritengono che non dovremmo tornare a occuparci di Palpatine, capisco questa posizione. Ma se pensate ai nove film come a un'unica storia, ci sono un sacco di romanzi in cui gli ultimi capitoli non hanno niente a che vedere con ciò che è venuto prima. Se guardate i primi otto film del franchise di Star Wars, pongono le basi di ciò che vedrete nel nono capitolo."

Dai primi rumor trapelati, sappiamo che in Star Wars: L'Ascesa di Skywalker Palpatine avrà a disposizione un'intera flotta di Death Star, anche se non è ancora stata specificata la natura del suo ritorno.

Star Wars: L'Ascesa di Skywalker vede nel cast Daisy Ridley, Adam Driver, John Boyega, Oscar Isaac, Lupita Nyong'o, Domhnall Gleeson, Kelly Marie Tran, Joonas Suotamo, Billie Lourd, Naomi Ackie, Richard E. Grant, Keri Russell, Mark Hamill, Anthony Daniels, Ian McDiarmid, e Billy Dee Williams. Carrie Fisher comparirà nei panni del Generale Leia Organa grazie all'uso di materiale scartato da Star Wars: Il risveglio della forza e Star Wars: Gli ultimi Jedi.

L'uscita di Star Wars: L'Ascesa di Skywalker è fissata per il 18 dicembre.