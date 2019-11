Star Wars: L'Ascesa di Skywalker, J.J. Abrams non ha cambiato la storia di Leia dopo la morte di Carrie Fisher

J.J. Abrams ha svelato di non aver cambiato la storia di Leia Organa in Star Wars: L'Ascesa di Skywalker, dopo la morte di Carrie Fisher.

Il regista di Star Wars: L'Ascesa di Skywalker, J.J. Abrams, svela di non aver cambiato la storia di Leia dopo la morte di Carrie Fisher. Quando manca meno di un mese all'uscita del capitolo finale della nuova trilogia di Star Wars, Abrams svela nuovi dettagli sul film.

Dopo la morte improvvisa di Carrie Fisher, J.J. Abrams ha fatto di tutto per garantire un bellissimo finale al personaggio di Leia Organa, che vedremo per l'ultima volta in Star Wars: L'Ascesa di Skywalkere. Nel corso di un'intervista a Total Film, J.J. Abrams ha svelato:

"Ci sono scene in cui Leia interagisce con altri personaggi in un modo che è stupefacente. Se funzionerà, il pubblico non si renderà conto del trucco. Ma con Leia abbiamo raccontato la stessa storia che avremmo narrato se Carrie fosse ancora viva. E questo è incredibile."

Per ottenere un risultato il più naturale possibile, J.J. Abrams ha recuperato otto minuti di girato tagliato da Star Wars: Il risveglio della forza e Star Wars: Gli ultimi Jedi, unendolo al nuovo girato attraverso effetti speciali e CGI per permettere a Carrie Fisher di interagire con gli altri personaggi in nuove scene.

Di recente, il fratello di Carrie Fisher ha specificato che in Star Wars: L'Ascesa di Skywalker Leia avrebbe dovuto essere l'ultimo Jedi, ma J.J. Abrams ha cercato di fare il possibile per garantirle comunque il giusto tributo dopo la scomparsa di Carrie Fisher.

L'uscita italiana di Star Wars: L'Ascesa di Skywalker è fissata per il 18 dicembre.