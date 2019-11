Star Wars: L'ascesa di Skywalker, il finale del film anticipato in una nuova teoria?

Manca poco all'arrivo di Star Wars: L'ascesa di Skywalker e una nuova teoria sul finale del film approda in rete grazie all'impegno dei fan, intenti ad analizzare dettagliatamente tutti gli altri capitoli della famosa saga creata da George Lucas per arrivare a capire quale sarà il destino di Rey, Kylo Ren e Luke Skywalker.

Star Wars: The Rise of Skywalker - Un'immagine suggestiva del primo teaser

L'utente Reddit WarEagleAnchorDown avrebbe analizzato tutti i film di Star Wars, dalla prima trilogia, passando per i prequel fino ad arrivare ai nuovi film, arrivando alla conclusione che la battaglia finale viene sempre vinta da chi invade il territorio nemico.

L'osservazione si basa soprattutto su Guerre stellari e Il ritorno dello Jedi, in cui la Resistenza ogni volta entra nel cuore assoluto del potere del nemico ottenendo una vittoria sconvolgente. Anche in Star Wars: Il risveglio della forza, primo capitolo della nuova trilogia, si nota la stessa dinamica nella battaglia finale e, inoltre, in Rogue One: A Star Wars Story, primo film standalone del franchise, la vittoria sembra andare al Grand Moff Wilhuff Tarkin, ma in realtà è Jyn che trionfa rubando i piani della Morte Nera.

Nella trilogia prequel solo il primo film, Star Wars ep. I - La minaccia fantasma, presenta un finale un po' diverso, che fuoriesce da questa analisi. Anche se sembra finire con una vittoria per Obi Wan Kenobi e compagni, dopo che riescono ad affrontare l'attacco della Federazione del Commercio a Naboo, in realtà porta alla vittoria dell'Imperatore Palpatine che ha sfruttato l'intera situazione per portare avanti il suo piano.

Insomma, se quest'analisi fosse corretta, sembrerebbe che anche in Star Wars: L'Ascesa di Skywalker assistemo a una battaglia finale con queste dinamiche. Come si percepisce dai diversi trailer e contenuti diffusi fin'ora, Rey e i suoi compagni di viaggio potrebbero affrontare Palpatine nel suo stesso territorio. Chi vincerà? Lo scopriremo al cinema a partire dal 18 dicembre.