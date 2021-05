Spider-Man: No Way Home, un nuovo leak conferma un sorprendente spoiler

Un ritorno più che gradito ai fan della saga di Spider-Man si preannuncia con un nuovo leak che anticiperebbe un gigantesci spoiler su Spider-Man: No Way Home.

Spider-Man: No Way Home è atteso nei cinema a dicembre, ma un nuovo leak diffuso in rete avrebbe confermato un gigantesco spoiler sul film che riguarderebbe il ritorno di un personaggio molto amato dai fan.

Per adesso, la trama di Spider-Man: No Way Home è ancora avvolta nel mistero, ma da quel poco che sappiamo e visto il finale di Spider-Man: Far From Home, Peter Parker dovrebbe essere un fuggiasco dopo che gli è stata addossata la colpa di aver ucciso Mysterio.

Spider-Man: No Way Home, Jon Favreau farà parte del cast

Già così, il nuovo capitolo della saga dell'Uomo Ragno sarebbe degno di attenzione, ma se il leak diffuso si confermerà veritiero, sarebbe in arrivo una sorpresa grandiosa per i fan. Nonostante i tentativi di depistaggio da parte di Marvel, circola da tempo il rumor secondo cui Spider-Man: No Way Home sfrutterà in pieno il multiverso Marvel riportando in scena non solo il Spider-Man di Tom Holland, ma anche le versioni di Tobey Maguire e Andrew Garfield. Holland ha cercato di confondere le acque negando il rumor, più di recente anche Andrew Garfield ha smentito la sua presenza in Spider-Man: No Way Home.

Con il ritorno, inoltre, del villain di Alfred Molina, il "segreto peggio tenuto a Hollywood" a detta dell'attore, pare che nel film rivedremo anche la Mary Jane di Kirsten Dunst. Il canale YouTube_ Everything Always_ riporta un leak postato sulla scheda film IMDB di Spider-Man: No Way Home un po' troppo presto: nella crew comparirebbe l'"assistente personale di Ms. Dunst."

La lista è stata poi prontamente rimossa, ma gli utenti del web hanno fatto a tempo a immortalarla registrando il possibile ritorno della Dunst nel ruolo di Mary Jane, l'interesse sentimentale di Spider-Man nella trilogia di Sam Raimi. Ancora non abbiamo idea di come l'incontro tra le tre versioni dell'Uomo Ragno e dei personaggi a loro collegati avverrà, ma non vediamo l'ora di scoprirlo al cinema a partire dal 17 dicembre.