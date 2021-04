Spider-Man: No Way Home, Jon Favreau farà parte del cast

Il regista e attore Jon Favreau sembra sia stato coinvolto nelle riprese del film Spider-Man: No Way Home, riprendendo il ruolo di Happy.

Spider-Man: No Way Home sembra poter contare sulla presenza nel proprio cast di Jon Favreau, l'interprete di Happy.

Il sito Murphy's Multiverse sostiene infatti che nel film si continuerà a raccontare la storia del personaggio e della sua relazione con zia May, interpretata da Marisa Tomei.

Jon Favreau ha in precedenza debuttato nel MCU in occasione dei film dedicati a Iron Man, riprendendo in seguito più volte il ruolo di Happy, anche nei due capitoli della storia di Peter Parker nella versione interpretata da Tom Holland.

La presenza del filmmaker in Spider-Man: No Way Home era stata messa in dubbio a causa dei suoi impegni con la saga di Star Wars, essendo showrunner delle serie Star Wars: The Mandalorian e The Book of Boba Fett, tuttavia sembra che il tanto lavoro da compiere in questi mesi non gli abbia impedito di tornare sul set del film prodotto grazie alla collaborazione tra Marvel e Sony.

Parlando della sua esperienza sul set di Spider-Man: Far From Home, Favreau aveva dichiarato: "Ho amato girare quel film. E imparo perché ho l'occasione di essere impegnato sul set dei film girati da altre persone. Quando posso vedere i fratelli Russo impegnati alla regia è grandioso. Lo stesso accade quando posso essere sul set di Spider-Man girato da Jon Watts, mi sono divertito a lavorare a Spider-Man: Far From Home più di ogni altro ruolo che io possa ricordare".

Spider-Man: No Way Home dovrebbe arrivare nei cinema il 17 dicembre.