Tra i film più piratati del 2022 si aggiudica il primato Spider-Man: No Way Home, insieme ai più grossi titoli Marvel e DC, ecco i primi dieci titoli.

Spider-Man: No Way Home è il film più piratato del 2022, ma è in buona compagnia. I titoli Marvel e DC si contendono i primi posti nella classifica dei prodotti cinematografici più scaricati o guardati in streaming usando mezzi poco leciti, oltre a essere anche quelli con gli incassi più alti dell'anno. Il 70% della top 10 dei più piratati consiste infatti in film di supereroi, secondo i dati racconti da Variety Intelligence Platform, con il supporto tecnico della compagnia statistica Muso.

Nel 2022 il 21% delle visioni illecite è stato monopolizzato da Spider-Man: No Way Home, seguito da The Batman al 13%, Doctor Strange nel Multiverso della Follia al 10%, Thor: Love and Thunder e Black Adam entrambi al 9%, Uncharted, Eternals e Top Gun: Maverick all'8%, Jurassic World Dominion al 7% e infine Encanto al 6%.

I fattori che incoraggiano la pirateria

Negli ultimi anni, quelli post pandemici, i film tendono a rimanere in sala per periodi sempre più brevi, specialmente se non si tratta di grossi colossi mainstream in stile Marvel e DC. Il mercato dello streaming legale ha visto infatti esplodere il proprio giro, tanto da essere considerato tra i più probabili responsabili dell'incremento della pirateria.

Pirateria in aumento a causa della distribuzione cinema-streaming nello stesso giorno

L'arrivo dei film sulle piattaforme digitali permette la creazione di file pirata di alta qualità e in tempi molto brevi, se pensiamo che le pellicole Marvel, per esempio, debuttano su Disney+ a meno di due mesi dall'uscita in sala. Il caso di Spider-Man: No Way Home in questo senso è esemplare: nonostante sia il più piratato del 2022, è rimasto pressoché salvo durante tutto il periodo di permanenza al cinema, mentre è passato al top degli illeciti non appena diventato disponibile in streaming.