Pirateria in aumento a causa della distribuzione cinema-streaming nello stesso giorno

Durante il CinemaCon 2021, il CEO della Motion Picture Association Charles Rivkin ha dichiarato che le uscite in streaming in contemporanea alle sale hanno causato un aumento della pirateria cinematografica.

Secondo la Motion Picture Association, l'introduzione della distribuzione in streaming nello stesso giorno dell'uscita nei cinema avrebbe causato un notevole aumento della pirateria cinematografica. La strategia nata in seguito all'emergenza sanitaria ha ovviato all'incertezza sulle riaperture delle sale permettendo gli studios di conservare i profitti, ma starebbe comunque provocando altri danni.

Black Widow: Scarlett Johansson in una scena

Diversi studios hanno scelto di far uscire i loto titoli in contemporanea al cinema e in streaming, produzioni ad alto budget incluse. Tra questi The Walt Disney Company ha scelto di distribuire titoli di peso in streaming su Disney+ tramite l'opzione Premier Access, consentendo al pubblico di accedere a queste ultime uscite a un costo aggiuntivo prima che vengano aggiunti al servizio standard. Un esempio recente è Crudelia, che sarà disponibile per tutti gli abbonati Disney+ questo venerdì. Questa scelta di distribuzione ha consentito agli studios di rispettare le date di uscita stabilite, ma ha avuto un notevole impatto sul fenomeno della pirateria come ha sottolineato il CEO della Motion Picture Association Charles Rivkin durante il CinemaCon 2021 (via The Wrap).

Rivkin ha fatto riferimento alle azioni intraprese contro il gruppo di pirateria NTG Release Group dall'Alliance for Creativity and Entertainment, dichiarando che il gruppo è stato in grado di caricare copie piratate di film a pochi minuti dalla loro uscita digitale arrivando a caricare 4.600 versioni nell'ultimo anno:

"A maggio abbiamo rilasciato una dichiarazione come ACE contro un gruppo chiamato NTG Release Group. Quando l'abbiamo rimosso, NTG stava caricando film dal 2018 con 4.600 uscite solo nell'ultimo anno. Hanno caricato in rete i film a pochi minuti dalla loro messa a disposizione in versione digitale".

Scarlett Johansson accusa Disney di voler "nascondere" la causa: "Perché sono così preoccupati?"

Contro il crollo degli incassi del 67% nella seconda settimana di programmazione di Black Widow si sono espressi gli stessi proprietari dei cinema americani che hanno attaccato la strategia di distribuzione su Disney+, favorendo di fatto la pirateria. Dopo molti ritardi, negli USA Black Widow è uscito al cinema e su Disney+ Vip Access il 9 maggio, divenendo facilmente disponibile in rete grazie all'opera dei pirati che ha rapidamente caricato copie in ottima qualità. Le preoccupazioni della National Association of Theatre Owners si concentrano anche sul futuro, visto che se la tattica della distribuzione in contemporanea in streaming proseguirà le perdite economiche potrebbero moltiplicarsi.