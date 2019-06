Spider-Man: Far From Home, Zendaya svela come lo schiocco di dita influenzerà i compagni di Peter Parker

Zendaya ha rivelato come lo schiocco di dita influenzerà l'esistenza dei compagni di Peter Parker in Spider-Man: Far From Home.

Zendaya Coleman ha svelato come lo schiocco di dita di Thanos influenzerà la vita dei compagni di scuola di Peter Parker in Spider-Man: Far From Home.

Spider-Man: Far From Home, Zendaya e Tom Holland sul set

Il quesito sorge spontaneo dopo la visione del trailer di Spider-Man: Far From Home, come cambia la vita dei compagni di scuola di Peter Parker dopo la Decimazione? Adesso abbiamo la risposta.

Nelle scene finali di Avengers: Endgame abbiamo visto Peter Parker (Tom Holland) ridotto in polvere insieme a metà della popolazione dell'universo, condizione in cui è rimasto per ben cinque anni fino a che il secondo schiocco di dita non lo ha riunito all'amico Ned (Jacob Batalon). Il secondo trailer di Spider-Man: Far From Home hanno fatto chiarezza sulla collocazione temporale del film che si svolge dopo la morte di Iron Man, evento centrale nella storia visto che Peter Parker deve elaborare il lutto dopo la perdita del suo mentore.

Zendaya Coleman, che interpreta MJ, ha fatto chiarezza in un'intervista a Fandango in cui specifica che Peter, MJ, Ned e gli altri devono fare i conti con le conseguenze del gesto di Thanos:

"I nostri personaggi si trovano in una posizione speciale perché ora siamo tornati in un mondo diverso, tutti noi dipendiamo dagli altri un po' più di prima. Dopo questa esperienza dobbiamo fidarci l'uno dell'altro".

Zendaya conferma che in Spider-Man: Far From Home MJ avrà un ruolo più rilevante anche se non può rivelare niente sul cambiamento a cui andrà incontro il suo personaggio: "Nel primo film non la vediamo molto, ma è un personaggio chiuso, sarcastico, credo che scopriremo il motivo per cui è sempre sulla difensiva e forse allenterà un po' la guardia."

L'uscita italiana di Spider-Man: Far From Home, uno dei 20 film più attesi dell'estate 2019, è fissata per il 10 luglio.