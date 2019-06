Spider-Man: Far From Home, Tom Holland e Zendaya stanno insieme?

Tom Holland è single e smentisce categoricamente una sua relazione con Zendaya, sua partner in Spider-Man: Far From Home.

Spider-Man: Far From Home, Zendaya e Tom Holland sul set

Tom Holland e Zendaya sul grande schermo funzionano alla grande. Ma come tiene a far notare l'attore di Spider-Man: Far From Home, si tratta esclusivamente di recitazione. Niente di più. Smentendo così le numerose voci apparse sui tabloid che parlavano di relazione tra loro due. Come ha rimarcato, infatti, su Elle sono solo ottimi amici e colleghi, ma soprattutto single.

Tom Holland ha quindi smentito una relazione sentimentale con Zendaya, ma specifica che vorrebbe una storia d'amore prima o poi perché: "Sono un tipo da coppia. Non sono una persona da relazioni fugaci, non è il mio modo di vivere". Non è la prima volta che lui e Zendaya Coleman finiscono sotto i riflettori del gossip per questo argomento, già nel 2017 durante il press tour di Spider-Man: Homecoming era stata la stessa attrice a smentire le illazioni su loro due e anche ora, in occasione dell'uscita di Spider-Man: Far From Home ha ripetuto più o meno le stesse cose a Variey: "È un grande amico. È letteralmente uno dei miei migliori amici" per poi ironizzare su alcune notizie che ha letto in rete attraverso un post su Twitter: "La mia preferita è quando dicono che andiamo in vacanza insieme! Ma io non vado in vacanza da anni ormai", facendo riferimento al fatto che, tra riprese e promozione dei due film Marvel, non aveva ancora avuto un attimo di tregua e relax.

Spider-Man: Far From Home, la prima immagine ufficiale del film

L'uscita di Spider-Man: Far From Home, uno dei 20 film più attesi dell'estate 2019, è fissata per il 10 luglio e riporterà sullo schermo Marisa Tomei, Michael Keaton e Jon Favreau, oltre alla new entry di Jake Gyllenhaal come Mysterio. Confermata anche la presenza di Samuel L. Jackson, l'iconico interprete di Nick Fury.